Il 31 marzo 1889 Parigi guarda il cielo, nasce la Torre Eiffel

Il 31 marzo 1889, nel cuore di Parigi, veniva inaugurata una struttura destinata a cambiare per sempre il profilo della città e l’immaginario collettivo mondiale: la Torre Eiffel. Progettata dall’ingegnere Gustave Eiffel in occasione dell’Esposizione Universale del 1889, la torre fu inizialmente accolta con scetticismo e persino ostilità. Alta oltre 300 metri, all’epoca era la costruzione più elevata mai realizzata dall’uomo. Tuttavia, molti artisti e intellettuali parigini la considerarono un “mostro di ferro”, temendo che potesse deturpare l’eleganza architettonica della capitale francese. Nonostante le critiche, l’opera rappresentava un trionfo dell’ingegneria moderna e della rivoluzione industriale.

Pensata come installazione temporanea, destinata a essere smantellata dopo vent’anni, la torre dimostrò presto la sua utilità anche scientifica, diventando un punto strategico per esperimenti di telegrafia e radiocomunicazioni. Ciò ne garantì la sopravvivenza. Oggi, a 137 anni dalla sua inaugurazione, la Torre Eiffel è il monumento a pagamento più visitato al mondo e uno dei simboli più riconoscibili del pianeta. Da struttura controversa a emblema universale di arte, progresso e identità culturale, continua a raccontare la capacità dell’uomo di innovare e stupire.