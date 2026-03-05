Il 5 marzo 1982 la sonda sovietica Venera 14 tocca il suolo di Venere

Il 5 marzo 1982 la sonda sovietica Venera 14 raggiunse la superficie di Venere, segnando uno dei momenti più importanti dell’esplorazione robotica del Sistema Solare. A oltre 40 anni di distanza, l’impresa rimane una delle poche missioni riuscite a operare direttamente sul suolo del pianeta. La sonda faceva parte del programma sovietico Programma Venera, una lunga serie di missioni progettate dall’Unione Sovietica per studiare il pianeta gemello della Terra. Dopo un viaggio di circa 4 mesi nello Spazio, Venera 14 entrò nell’atmosfera venusiana protetta da uno scudo termico e rallentò la discesa grazie a un sistema di paracadute.
Atterrata su una pianura rocciosa, la sonda resistette per circa 57 minuti alle condizioni estreme del pianeta: temperature superiori ai 460°C e una pressione atmosferica oltre 90 volte quella terrestre. Nonostante l’ambiente infernale, riuscì a inviare immagini del paesaggio, analisi chimiche del suolo e dati sull’atmosfera.
Le informazioni raccolte da Venera 14 contribuirono a migliorare la comprensione della geologia e delle condizioni ambientali di Venere. Ancora oggi, quelle immagini e quei dati rappresentano una delle testimonianze più dirette di un mondo tanto vicino alla Terra quanto radicalmente diverso.