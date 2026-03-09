Il 9 marzo 1986 l’annuncio della NASA che chiuse una dolorosa ferita

Il 9 marzo 1986 segnò un momento doloroso ma decisivo nelle indagini sulla tragedia dello Space Shuttle Challenger. In quel giorno la NASA annunciò ufficialmente che i sommozzatori della United States Navy avevano localizzato e recuperato dal fondale dell’oceano il compartimento dell’equipaggio della navetta. La scoperta arrivò poco più di un mese dopo il disastro del Space Shuttle Challenger, esploso in volo il 28 gennaio 1986 appena 73 secondi dopo il lancio dal Kennedy Space Center in Florida. L’incidente, trasmesso in diretta televisiva e seguito da milioni di persone, aveva scioccato il mondo e segnato uno dei momenti più drammatici nella storia dell’esplorazione spaziale.

Il compartimento recuperato dal fondo dell’Atlantico risultò in gran parte intatto nella struttura, ma gravemente danneggiato dall’impatto con l’oceano. All’interno furono ritrovati i corpi di tutti e 7 i membri dell’equipaggio: Francis R. Scobee, Michael J. Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Gregory Jarvis e l’insegnante Christa McAuliffe, che avrebbe dovuto diventare la prima docente a insegnare dallo Spazio.

Il recupero rappresentò un passaggio fondamentale per comprendere meglio la dinamica del disastro e per restituire alle famiglie delle vittime una forma di chiusura. Le indagini successive della commissione presidenziale, guidata da William P. Rogers, individuarono nella perdita di tenuta di un anello di gomma, l’O-ring, nel razzo laterale la causa principale dell’esplosione.

Quella tragedia cambiò profondamente il programma spaziale americano: i voli dello Space Shuttle furono sospesi per quasi 3 anni, mentre sicurezza e procedure vennero completamente riviste. Il ritrovamento annunciato il 9 marzo 1986 rimane uno dei momenti più intensi nella lunga indagine su uno dei più grandi disastri della storia dell’astronautica.