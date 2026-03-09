Il 9 marzo 2002 il Traforo del Monte Bianco riapre dopo la tragedia

Il 9 marzo 2002 fu una giornata simbolica per l’Europa e per le comunità alpine: dopo 3 anni di chiusura e complessi lavori di messa in sicurezza riaprì al traffico il Traforo del Monte Bianco, il tunnel stradale che collega Courmayeur, in Italia, con Chamonix, in Francia. La riapertura arrivò quasi 3 anni dopo il drammatico incendio del 1999, scoppiato il 24 marzo 1999 all’interno della galleria. Quel giorno un camion prese fuoco mentre attraversava il tunnel lungo oltre 11 km. Le fiamme e il fumo, alimentati dall’effetto camino della galleria, si diffusero rapidamente, trasformando il traforo in una trappola mortale. Nel rogo persero la vita 39 persone, tra automobilisti e camionisti rimasti intrappolati.

Il disastro ebbe un forte impatto sull’opinione pubblica europea e portò alla chiusura immediata del traforo per consentire indagini e interventi strutturali. Nei 3 anni successivi l’infrastruttura fu completamente ripensata dal punto di vista della sicurezza: furono realizzati nuovi rifugi protetti, vie di fuga più frequenti, sistemi di ventilazione più avanzati e tecnologie di sorveglianza e gestione del traffico molto più sofisticate.

La riapertura del 2002 non fu solo un ritorno alla normalità per uno dei collegamenti più importanti tra l’Italia e la Francia, ma anche il simbolo di una nuova attenzione alla sicurezza nei tunnel stradali europei. Da allora il Traforo del Monte Bianco è diventato un modello per gli standard di sicurezza nelle grandi infrastrutture sotterranee.

Ogni 9 marzo, la riapertura ricorda anche le vittime della tragedia del 1999, la cui memoria continua a influenzare le politiche di sicurezza nei trasporti.