Il CNR approva la stabilizzazione di 185 ricercatori e tecnologi

Il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche si è riunito oggi 24 marzo affrontando, tra i punti all’Ordine del giorno, il tema delle stabilizzazioni previste dalla Legge di bilancio e del personale con contratti in scadenza a seguito dell’imminente termine delle attività legate al PNRR. Approvato all’unanimità il percorso di stabilizzazione di 185 ricercatori e tecnologi previsto nell’ambito della Legge di Bilancio, in possesso al 31 dicembre 2024 dei requisiti previsti dal comma 1 del Decreto legislativo 75/2017. Un passo significativo nel rafforzamento del sistema della ricerca pubblica riguarda le 328 unità di personale di ricerca PNRR con contratti in scadenza a partire da fine marzo.

Proroga dei contratti e continuità alla ricerca

Un intervento atteso che punta a garantire continuità alle attività scientifiche e a valorizzare le competenze maturate negli ultimi anni da ricercatori e tecnologi, e che prorogherà i contratti in essere fino a gennaio 2027 evitando, così, la loro decadenza e l’interruzione immediata delle attività di ricerca.

“Fin dall’inizio del mio mandato, poco più di sei mesi fa, mi sono fortemente impegnato per dare una risposta ai tanti ricercatori a tempo determinato del Cnr. Oggi, il CdA, che ringrazio, insieme all’Amministrazione dell’Ente, dà una risposta che va nella direzione non solo di garantire continuità alla ricerca pubblica, ma di rafforzarla in accordo a criteri e procedure meritocratici”, ha dichiarato il Presidente Cnr, Andrea Lenzi.

In parallelo, il Cnr avvierà le procedure selettive atte ad offrire opportunità concrete alla platea complessiva dei dipendenti con contratto a termine, oltre 500 posti, sulla base del vigente piano del fabbisogno. “La soluzione approvata oggi ci consente di tutelare le persone e la continuità delle attività strategiche da loro svolte per il nostro Paese e per il mondo scientifico, valorizzandone le competenze acquisite e dando continuità agli obiettivi previsti dal PNRR”, conclude Lenzi.