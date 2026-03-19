Il Consiglio dell’ESA approva iniziative strategiche per potenziare le capacità spaziali europee

Il Consiglio dell’ESA ha concluso la sua 345ª riunione con decisioni volte a promuovere i voli spaziali con equipaggio europeo, rafforzare le partnership internazionali e potenziare le capacità di difesa planetaria. Tenutasi a Interlaken, in Svizzera, dal 18 al 19 marzo 2026, la riunione del Consiglio si è aperta con le parole di ringraziamento del Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher e degli Stati Membri dell’ESA alla delegazione svizzera e al Chair del Council Renato Krpoun per aver ospitato questa riunione e per il sostegno di lunga data della Svizzera all’agenzia.

Il Consiglio ha discusso le principali priorità strategiche dell’agenzia, tra cui l’attuazione delle decisioni prese durante la riunione del Consiglio a livello ministeriale nel novembre 2025 (CM25) e i prossimi passi per rafforzare le capacità spaziali europee.

Approvato il concetto di missione EPIC

Il Consiglio ha approvato il concetto della missione EPIC (ESA Provided Institutional Crew) verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). EPIC è progettata per massimizzare l’uso strategico, in particolare scientifico, dell’ISS da parte dell’Europa nei suoi anni rimanenti ed è in linea con l’obiettivo E3P, che è quello di “fornire opportunità di volo regolari agli astronauti e astronaute dell’ESA”. Il concetto prevede l’acquisizione di una missione Crew Dragon nel primo trimestre del 2028 per una missione di media durata sulla ISS, in collaborazione con i partner internazionali interessati.

Definita la cooperazione ESA-JAXA su RAMSES

Gli Stati Membri hanno approvato la cooperazione ESA-JAXA su Ramses, una missione per studiare in dettaglio l’asteroide Apophis. JAXA intende fornire una telecamera a infrarossi termici (TIRI), pannelli solari leggeri e il lanciatore H3, segnando un significativo passo avanti per la cooperazione in materia di difesa planetaria.

Il Canada intensifica la cooperazione con l’ESA

Il Consiglio ha approvato la partecipazione del Canada ai seguenti programmi dell’ESA: Accelerating Commercialisation and Competitiveness of the European Space Sector (ACCESS), European Resilience from Space – Earth Observation (ERS‑EO), Moonlight e FutureNAV. Questa decisione fa seguito alla più consistente sottoscrizione del Canada all’ESA in occasione della CM25 da quando ha avviato la partnership con l’agenzia nel 1979.

Cooperazione ESA-UE

Gli Stati Membri hanno esaminato lo stato di avanzamento dei preparativi per il prossimo quadro finanziario pluriennale dell’UE (QFP 2028-2034). La discussione ha incluso un aggiornamento sui lavori legislativi in corso nell’UE relativi alla proposta di Fondo europeo per la competitività (ECF) e alla proposta di “EU Space Act”. Con il 40% delle sottoscrizioni del CM25 allineate alle future iniziative dell’UE, l’ESA ribadisce la propria disponibilità ad agire come agenzia tecnica e di sviluppo dei sistemi per il programma spaziale dell’UE, sostenendo al contempo un approccio inclusivo per tutti gli Stati Membri dell’UE e dell’ESA.

Sicurezza spaziale

Gli Stati Membri hanno approvato la collaborazione con la Carnegie Institution for Science per ospitare e gestire il telescopio FlyEye-2 dell’ESA presso l’Osservatorio di Las Campanas (Cile), ampliando la capacità dell’Europa di rilevare e tracciare gli oggetti vicini alla Terra.

Organizzazione interna

Il Consiglio ha designato Juan Carlos Cortés Pulido, capo della delegazione spagnola, come nuovo Chair del Council dell’ESA, e Tanja Permozer, capo della delegazione slovena, insieme a Kimmo Kanto, capo della delegazione finlandese, come Vice-Chair per un mandato di due anni a partire dal 1° luglio 2026. Ha inoltre approvato il rinnovo di Carole Mundell come Direttrice della scienza e di Dietmar Pilz come Direttore della tecnologia, dell’ingegneria e della qualità per un secondo mandato quadriennale, che durerà rispettivamente fino al 28 febbraio 2031 e al 30 aprile 2031.

Etica e cultura

Il Consiglio ha preso atto della prima relazione annuale sulle attività dell’Ethics Ombudsperson dell’ESA, un punto di contatto indipendente per le questioni etiche e la consulenza alla direzione sul rafforzamento della cultura dell’integrità dell’ESA. La relazione ha sottolineato che l’ESA è un’organizzazione altamente diversificata e fortemente impegnata che sta attraversando un’importante trasformazione, con una leadership che “dimostra un chiaro impegno non solo a fare le cose giuste, ma anche a farle bene”.

Due relazioni sullo stato di avanzamento rese pubbliche

Il Consiglio ha preso atto – e approvato la pubblicazione -di due relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, a sottolineare l’impegno dell’agenzia a favore della trasparenza e della responsabilità:

Relazione sullo stato di avanzamento dei programmi di trasporto spaziale

Relazione sullo stato di avanzamento dell’ingegneria e delle operazioni dei sistemi di terra

Fondo per il progetto ESA-SSAU

A margine della riunione del Consiglio, il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher ha firmato accordi di finanziamento con la Direttrice Generale dell’Agenzia spaziale nazionale svedese (SNSA) Ella Carlsson e l’Agenzia spaziale del Regno Unito (UKSA), rappresentata da Paul Bate, consentendo ulteriori contributi nazionali al fondo del progetto ESA-Agenzia spaziale statale dell’Ucraina (SSAU). Ciò si basa sull’accordo di attuazione firmato tra l’ESA e la SSAU il 30 ottobre 2025, che copre sette progetti dimostrativi e sostiene la collaborazione con scienziati, ingegneri e aziende ucraini insieme agli Stati Membri dell’ESA.