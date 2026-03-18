Il “DNA” rotante del cosmo: perché i pianeti corrono più delle nane brune

Nel vasto bestiario del cosmo esistono creature estremamente difficili da catalogare. Da un lato troviamo i pianeti giganti, simili al nostro Giove ma molto più massicci; dall’altro le nane brune, spesso definite “stelle fallite” poiché prive della massa necessaria a innescare la fusione nucleare. Osservati attraverso un telescopio, questi oggetti appaiono quasi indistinguibili, poiché condividono temperature simili, atmosfere turbolente e una luminosità comparabile. Tuttavia, una ricerca guidata da Chih-Chun ‘Dino’ Hsu e Jason Wang della Northwestern University, pubblicata su The Astronomical Journal, sembra aver finalmente individuato il parametro decisivo per separarli: la velocità con cui ruotano su se stessi.

Lo studio

Il team di ricerca ha analizzato un campione di sei esopianeti giganti e venticinque nane brune avvalendosi del Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC), uno strumento d’avanguardia situato alle Hawaii. Per misurare la rotazione di oggetti distanti anni luce, gli astronomi hanno sfruttato l’effetto Doppler, analizzando l’allargamento delle linee spettrali nella firma luminosa di ogni corpo celeste. I dati emersi dal confronto delineano un confine netto: mentre i pianeti giganti si rivelano veri e propri velocisti, capaci di raggiungere velocità vicine alla soglia critica oltre la quale la forza centrifuga li farebbe letteralmente a pezzi, le nane brune mostrano un ritmo molto più compassato, nonostante la loro massa spesso superiore.

Questa marcata differenza di passo affonda le radici nel modo in cui questi oggetti vengono alla luce milioni di anni fa, rendendo la velocità di rotazione una sorta di “fossile dinamico” della loro nascita. I pianeti giganti si formano tipicamente all’interno dei dischi protoplanetari di gas e polveri che circondano le giovani stelle; in questo ambiente, le interazioni dinamiche permettono loro di accumulare e conservare una grande quantità di momento angolare. Al contrario, le nane brune possono nascere in modo simile alle stelle, attraverso il collasso gravitazionale di nubi di gas, ma durante il processo incontrano un ostacolo invisibile: il loro stesso campo magnetico. L’interazione tra questo campo e il gas circostante agisce come un potente freno, dissipando l’energia rotazionale e rallentandole drasticamente.

Un esempio emblematico citato nello studio riguarda un pianeta del sistema HR 8799, sette volte più massiccio di Giove, che ruota in modo vorticoso. Al suo opposto si trova una nana bruna situata nelle vicinanze che, pur essendo tre volte più massiccia del pianeta, gira ben sei volte più lentamente. Questa evidenza suggerisce che l’ambiente e i meccanismi di formazione influenzino la dinamica rotazionale in modo ancora più profondo di quanto previsto, specialmente quando questi oggetti orbitano attorno a una stella invece di trovarsi isolati nello Spazio.

Un nuovo strumento diagnostico

Questa scoperta non rappresenta solo un traguardo statistico, ma dota gli astronomi di un nuovo, potente strumento diagnostico. Laddove i metodi tradizionali basati su massa e luminosità falliscono, la rotazione offre una risposta chiara sulla natura e sull’origine di un corpo celeste. Il prossimo obiettivo dei ricercatori sarà ora quello di volgere lo sguardo verso i pianeti vaganti (rogue planets), quegli oggetti solitari che vagano nel buio interstellare senza una stella madre. Studiare il loro “ritmo” permetterà di capire se si tratti di pianeti espulsi dai loro sistemi originari o di nane brune nate in solitudine, aprendo nuove e affascinanti prospettive sulla storia evolutiva dell’universo.