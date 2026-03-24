Il fragile equilibrio dell’Australia: un bilancio ambientale tra speranza e allarme

Pubblicato il 23 marzo 2026 e guidato dal professor Albert Van Dijk dell’Università Nazionale Australiana, il rapporto “Australia’s Environment 2025” ci consegna un’immagine agrodolce del continente. Per il quinto anno consecutivo, l’Australia ha registrato condizioni ambientali superiori alla media, ottenendo un punteggio nazionale di 7.4 su 10. Tuttavia, questa cifra rassicurante nasconde una realtà molto più complessa e preoccupante. Mentre l’entroterra celebra la rinascita di fiumi e foreste grazie a una piovosità eccezionale, le coste stanno affrontando una crisi termica senza precedenti che minaccia di riscrivere per sempre la mappa della biodiversità oceanica.

Una nazione divisa tra cieli generosi e mari bollenti

Il 2025 è stato l’anno dei contrasti geografici estremi. Il Queensland ha svettato come protagonista assoluto con un punteggio di 8.3, grazie a inondazioni benefiche che hanno portato al riempimento spettacolare del Kati Thanda–Lake Eyre. Questa abbondanza d’acqua ha rigenerato i suoli e la vegetazione in gran parte del nord e dell’est, offrendo un respiro vitale alle attività agricole e agli ecosistemi terrestri. Al contrario, il sud-est e il cuore del continente hanno sofferto il terzo inverno secco consecutivo, con cali vistosi nelle condizioni ambientali di Victoria e della Tasmania. Questa frammentazione climatica sottolinea come la stabilità ambientale australiana sia ormai legata a una variabilità estrema, dove la prosperità di una regione è spesso il rovescio della medaglia della siccità di un’altra.

La crisi silenziosa della biodiversità e il declino dei rettili

Sotto la superficie di un paesaggio apparentemente rigoglioso, il rapporto evidenzia una tragedia biologica in corso. Il numero di specie minacciate sotto la legge federale è salito alla cifra record di 2.175, con un incremento del 54% dall’inizio del millennio. Il dato più scioccante riguarda i piccoli abitanti del sottobosco e delle zone umide: dal 2000 a oggi, le popolazioni di rettili sono crollate dell’88%, mentre quelle delle rane hanno subito una flessione del 67%. Questa emorragia di vita non è dovuta solo alla perdita di habitat, ma è esacerbata da un clima che cambia troppo velocemente perché queste specie possano adattarsi, rendendo l’estinzione non più una minaccia remota, ma una realtà statistica imminente per decine di creature uniche.

Un mosaico climatico di record e contrasti marini

Se sulla terraferma la situazione appare mista, negli oceani il verdetto è inappellabile. Il 2025 ha fatto registrare le temperature superficiali marine più alte mai documentate intorno all’Australia. Lo stress termico ha colpito il 79% dei siti monitorati via satellite lungo la barriera corallina, superando soglie critiche che storicamente venivano raggiunte solo una volta ogni dieci anni. Questo calore persistente sta infliggendo danni accelerati e potenzialmente irreversibili ai coralli e alla fauna ittica, vanificando molti degli sforzi di conservazione intrapresi. Con il 2025 che si posiziona anche come il quarto anno più caldo mai registrato sulla terraferma, l’energia accumulata nell’atmosfera e nei mari sta agendo come un catalizzatore di distruzione per i sistemi marini più fragili del pianeta.

Oltre la statistica per una nuova consapevolezza ecologica

In definitiva, i dati di questo marzo 2026 ci dicono che non possiamo lasciarci cullare da un punteggio nazionale apparentemente positivo. La resilienza della natura australiana è messa a dura prova da un riscaldamento che non mostra segni di cedimento. La sfida per i prossimi anni non sarà solo quella di gestire l’acqua quando cade dal cielo, ma di proteggere ciò che resta della biodiversità marina e terrestre da un calore che sta diventando onnipresente. Il rapporto Van Dijk è un invito a guardare oltre i singoli eventi meteorologici per comprendere la salute sistemica del continente: solo una strategia che unisca la rigenerazione del suolo a una drastica riduzione delle emissioni potrà garantire che i futuri bollettini ambientali parlino di una reale guarigione e non solo di una temporanea tregua concessa dalla pioggia.