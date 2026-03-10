Il gigante di ghiaccio A-23a si scioglie e lascia una scia che dà respiro agli oceani

Il re dei ghiacci sta cedendo il passo, ma il suo addio si sta trasformando in un trionfo per la biologia marina. L’iceberg A-23a, un tempo considerato il colosso indiscusso della sua categoria per dimensioni, sta solcando le acque dell’Oceano Atlantico meridionale nel tratto di mare che separa l’Antartide dalla punta estrema del Sud America. Muovendosi verso latitudini e acque più calde, il suo inevitabile e progressivo scioglimento sta tracciando una scia catturata dai satelliti della NASA per l’osservazione della Terra. Non si tratta solo di ghiaccio che diventa acqua, ma di un vero e proprio fiume di vita in grado di alterare l’ecosistema circostante.

La “ricetta” segreta del ghiaccio

Come fa un blocco di ghiaccio in disfacimento a generare nuova vita? La risposta risiede nei “bagagli” che l’iceberg porta con sé e rilascia al suo passaggio.

Lo scioglimento di A-23a immette nell’oceano acqua dolce e gelida che, mescolandosi con l’acqua salata, crea uno strato superficiale eccezionalmente stabile. Ma c’è di più: il ghiaccio funge da vero e proprio serbatoio di nutrienti essenziali. Durante i millenni passati come parte integrante della calotta glaciale antartica, questo gigante ha accumulato elementi preziosi – trasportati dal vento o raschiati dal contatto con la roccia madre – come:

Ferro

Manganese

Nitrati

Fosfati

Questa combinazione perfetta innesca una massiccia fioritura di fitoplancton, i microscopici organismi vegetali che popolano il mare, resi visibili dallo spazio grazie alle ampie scie di clorofilla (il pigmento necessario per la fotosintesi) che si avvolgono attorno ai frammenti di ghiaccio.

Il polmone blu del nostro pianeta

Queste scie non sono solo affascinanti dal punto di vista estetico, ma sono fondamentali per gli equilibri della Terra. Il fitoplancton svolge un triplice, vitale ruolo:

Base della rete alimentare: è il “cibo” fondamentale da cui dipende quasi tutta la vita marina. Senza fitoplancton, l’intero ecosistema oceanico crollerebbe; Fabbrica di ossigeno: queste microscopiche alghe producono fino alla metà dell’ossigeno presente sulla Terra. Ogni due respiri che facciamo, uno lo dobbiamo a loro; Pompa di carbonio: attraverso la fotosintesi, il fitoplancton assorbe immense quantità di anidride carbonica (CO2) dall’atmosfera. Quando questi organismi muoiono, affondano, trasferendo il carbonio nelle profondità oceaniche e aiutando così a mitigare il cambiamento climatico.

Un’eredità ancora tutta da scrivere

Resta un grande interrogativo: per quanto tempo ancora A-23a continuerà a nutrire l’oceano prima di disintegrarsi e scomparire del tutto? I ricercatori della NASA hanno osservato che le dimensioni del colosso sono diminuite costantemente fino a febbraio, per poi trovare una fase di relativa stabilità all’inizio di marzo. Sebbene il destino dell’iceberg sia segnato, la scienza ci dice che il suo impatto ecologico potrebbe durare a lungo. Studi precedenti su fenomeni simili indicano che i grandi iceberg possono sostenere fioriture e concentrazioni elevate di microalghe per mesi, arrivando a generare scie ecologiche che si estendono per centinaia di chilometri.

La scomparsa di un colosso di ghiaccio non è mai stata così ricca di vita.