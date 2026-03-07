Il livello del Mar Baltico al minimo dal 1886: perché è una “ottima notizia”

La diminuzione del livello medio del Mar Baltico favorirà l'afflusso di acqua salata dal Mare del Nord, con effetti positivi sull’ecosistema marino

oceano tramonto giorno più corto dell'anno

Il livello del Mar Baltico ha attualmente raggiunto il livello più basso dall’inizio delle rilevazioni nel 1886 e pari a -60cm sul livello medio del mare. Lo comunica il portale della televisione di Stato lettone, Lsm.lv. Secondo quanto comunicato dagli esperti del Servizio Marino Statale, la diminuzione del livello medio del mare rappresenta un’ottima notizia in quanto preludio a un afflusso di acqua salata dal Mare del Nord, necessario a garantire la vita del fragile ecosistema marino del Baltico. L’ultimo accesso di acqua salata nel Baltico risale al 2014.

Leggi altri articoli di CLIMATOLOGIA