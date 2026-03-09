Il Monte Marapi erutta in Indonesia: nube di cenere fino a 1,6km di altezza | FOTO e VIDEO

Il Monte Marapi, il vulcano più attivo dell’Indonesia, è entrato in eruzione oggi, emettendo una spessa cenere grigia fino a 1,6km dalla sua cima. L’eruzione mattutina del Marapi, situato nella provincia di Sumatra Occidentale, è stata registrata su un sismogramma con un’ampiezza massima di 30 millimetri e una durata di circa 33 secondi, ha riportato l’agenzia di stampa Antara, citando il Mount Marapi Volcano Observation Post (PGA). Il responsabile del PGA del Monte Marapi, Bilal Allegra Munbaits, ha affermato che la colonna di cenere è stata osservata di colore grigio, con intensità elevata e in movimento verso est.

Il Monte Marapi è attualmente in stato di allerta di livello II. Il Centro per la Vulcanologia e la Mitigazione dei Rischi Geologici ha lanciato l’allarme per una potenziale minaccia di colate laviche fredde, soprattutto per le comunità che vivono lungo i fiumi che nascono dalla cima del vulcano. Il rischio è maggiore durante le precipitazioni o la stagione delle piogge. Le autorità hanno inoltre consigliato ai residenti di indossare mascherine che coprano naso e bocca in caso di caduta di cenere, per prevenire problemi respiratori.

Il Marapi, che si eleva per 2.891 metri, si trova sull’isola di Sumatra. Le autorità hanno da tempo vietato a residenti e turisti di entrare entro un raggio di 3 chilometri dal cratere.

L’Indonesia ha circa 130 vulcani attivi e si trova lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico, una zona nota per l’intensa attività sismica e vulcanica.