Il pianeta che non dovrebbe esistere: scoperto un mondo di diamanti e fuliggine

Se pensavate che il cosmo avesse esaurito la sua capacità di stupirci, preparatevi a riconsiderare i confini della realtà. Il telescopio spaziale James Webb (JWST) ha puntato i suoi sensibilissimi occhi all’infrarosso su un oggetto che sembra sfidare le leggi stesse della formazione planetaria: un mondo alieno che sta costringendo gli astronomi a riscrivere i manuali. Non si tratta solo dell’ennesimo gigante gassoso, ma di un corpo celeste dalle caratteristiche bizzarre, incastrato in un abbraccio mortale con una stella di neutroni grande quanto una città, ma densa quanto il Sole. La scoperta di questo esopianeta, che fluttua in un vuoto apparentemente impossibile, ha lasciato la comunità scientifica basita: nessuna teoria attuale è in grado di spiegare come un pianeta fatto di carbonio e fuliggine, modellato dalla gravità fino a sembrare un enorme limone spaziale, possa trovarsi proprio lì.

Un’anatomia fuori dagli schemi

L’esopianeta, battezzato ufficialmente PSR J2322-2650b, non è il solito gigante gassoso. La sua vicinanza estrema alla stella madre crea forze gravitazionali così intense da stirare letteralmente la massa del pianeta lungo l’asse orbitale. Questo fenomeno, noto come deformazione mareale, gli conferisce una forma ellissoidale estrema. Ma non è solo la geometria a stupire: mentre i pianeti che conosciamo sono ricchi di acqua, metano o anidride carbonica, l’atmosfera di questo mondo è dominata da elio e carbonio molecolare​.

“È un nuovo tipo di atmosfera planetaria che nessuno ha mai visto prima“, ha dichiarato Michael Zhang, astrofisico dell’Università di Chicago e responsabile dello studio. “Sembra escludere ogni meccanismo di formazione noto“.

Un confronto ai limiti dell’impossibile

Per contestualizzare l’estrema natura di questo mondo, basta osservare quanto differisca dai parametri terrestri. Se la Terra orbita placidamente a circa 150 milioni di km dal Sole completando un giro in un anno, PSR J2322-2650b si trova a una distanza quasi inconcepibile di soli 1,6 milioni di km dalla sua stella. Questa prossimità schiacciante lo costringe a una corsa frenetica: un intero “anno” su questo pianeta dura appena 7,8 ore. In quel breve lasso di tempo, il pianeta attraversa un’atmosfera satura di fuliggine e nubi oscure, ben lontana dalla miscela di azoto e ossigeno a cui siamo abituati, muovendosi in un ambiente dove la fisica planetaria convenzionale sembra aver ceduto il passo a condizioni degne di un laboratorio estremo.

Una “Vedova Nera” cosmica

Il pianeta orbita attorno a una pulsar, un tipo di stella di neutroni che ruota su se stessa a velocità vertiginose, emettendo fasci di radiazioni come un faro cosmico. Questo sistema appartiene a una rara categoria nota come “Black Widow” (Vedova Nera).

Proprio come il ragno da cui prende il nome, la stella sta lentamente consumando il suo compagno. In passato, la materia del pianeta è fluita sulla pulsar, aumentandone la velocità di rotazione. Oggi, il vento stellare e le radiazioni intense continuano a erodere l’atmosfera del pianeta.

Piovono diamanti?

Le nubi scure come fuliggine che avvolgono PSR J2322-2650b nascondono un segreto ancora più prezioso. Gli scienziati ipotizzano che, sotto l’enorme pressione esercitata dalla gravità della pulsar e dalla densità del pianeta stesso, il carbonio atmosferico possa cristallizzare. Il risultato? Un nucleo che potrebbe essere composto in gran parte da diamante cristallino.

Il tocco magico di Webb

Perché siamo riusciti a vederlo solo ora? La risposta sta nella natura della stella. Le pulsar emettono radiazioni ad alta energia, ma sono quasi invisibili agli strumenti a infrarossi di Webb. Questo ha permesso ai ricercatori di osservare il pianeta illuminato dalla stella senza essere accecati dal bagliore della stella stessa. È un’opportunità unica che fornisce uno spettro atmosferico “incontaminato”, impossibile da ottenere con i telescopi terrestri a causa del calore della nostra stessa atmosfera.

Nonostante la tecnologia di Webb ci abbia fornito i dati, la domanda rimane: come si è formato un mondo di puro carbonio? La caccia alla risposta è appena iniziata, tra cristalli che galleggiano nell’elio e una stella che divora il suo stesso pianeta.