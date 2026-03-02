Il Regno Unito avvia operazione per i cittadini nel Medio Oriente

Il governo del Regno Unito ha avviato un’operazione per supportare oltre 200.000 cittadini britannici presenti nel Golfo, mentre l’Iran intensifica i suoi attacchi in risposta alle azioni di Israele e degli Stati Uniti. Più di 94.000 persone hanno già registrato la loro posizione presso il Foreign Office per ricevere aggiornamenti diretti. Le autorità stanno valutando piani di evacuazione, nel caso in cui lo spazio aereo rimanga chiuso, mentre voli verso Tel Aviv, Dubai e Doha sono stati cancellati o deviati. I cittadini britannici sono invitati a rimanere al sicuro, seguendo le indicazioni locali e il travel advice ufficiale, soggetto a rapidi cambiamenti.

Il Primo Ministro Sir Keir Starmer ha confermato che l’Iran ha colpito aeroporti e hotel frequentati da britannici e ha esortato tutti a registrarsi e seguire le istruzioni. Finora non si registrano vittime, ma 300 soldati britannici sono rimasti a pochi metri da un attacco in Bahrain, mentre un drone iraniano è stato abbattuto da un Typhoon della RAF.