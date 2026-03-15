Il respiro del deserto: il Sahara visto dalla Stazione Spaziale | FOTO

A oltre 400 km di altezza, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) offre un punto di osservazione privilegiato e senza eguali sul nostro pianeta. Da lassù, i confini politici scompaiono e la Terra si mostra in tutta la sua impressionante potenza geografica. Il cosmonauta russo Sergey Kud-Sverchkov ha condiviso un’immagine mozzafiato catturata proprio dagli oblò della ISS, regalandoci una prospettiva inedita della più grande distesa di sabbia e calore del nostro pianeta: il deserto del Sahara.

L’obiettivo della macchina fotografica di Kud-Sverchkov si è concentrato su una regione remota e affascinante: il Tassili n’Ajjer. Si tratta di un vasto massiccio montuoso e altopiano situato nella parte sudorientale dell’Algeria, un luogo che custodisce meraviglie geologiche e un ecosistema unico. Nello scatto diffuso dal cosmonauta, è possibile distinguere chiaramente le immense dune di sabbia che modellano il paesaggio della più grande e torrida arena desertica della Terra. Viste dallo Spazio, queste dune non sembrano ammassi caotici, ma assomigliano piuttosto alle increspature di un vasto oceano di terra, scolpite dalla forza incessante dei venti sahariani.