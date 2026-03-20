Il ritorno del gigante dei fiumi: il premio Lemure d’Argento UIZA celebra la rinascita dello Storione cobice nel Delta del Po

Il cammino verso la salvaguardia delle specie a rischio segna una tappa fondamentale con la consegna del Premio Lemure d’Argento UIZA, un riconoscimento che premia l’eccellenza e la costanza nei progetti di tutela ambientale. Durante il primo Convegno Nazionale dell’Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari svoltosi ad Assisi, la comunità scientifica ha celebrato il successo del piano di recupero dello Storione cobice in Emilia Romagna. La targa è stata assegnata al Gruppo Costa Edutainment SpA e condivisa con il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna, a testimonianza di come la cooperazione tra istituzioni accademiche e strutture divulgative sia la chiave per ottenere risultati concreti nella difesa della biodiversità. Il premio sottolinea l’impegno decennale profuso nel monitoraggio e nel ripopolamento di una specie che rappresenta un vero e proprio tassello storico del nostro patrimonio naturale.

Dieci anni di reintroduzioni per salvare lo storione dell’Adriatico

I numeri raccontano una storia di resilienza e pianificazione scientifica rigorosa: negli ultimi dieci anni, circa 4.900 esemplari di Storione cobice sono stati reintrodotti negli habitat fluviali del Nord Italia. Il progetto non si limita al semplice rilascio, ma segue protocolli precisi che prevedono la crescita degli esemplari in ambiente controllato fino al raggiungimento di dimensioni ottimali. Solo quando i pesci raggiungono una taglia sufficiente per contrastare le correnti e sfuggire ai predatori, vengono liberati in siti strategici caratterizzati da acque dolci e salmastre. Queste aree di transizione sono vitali per il ciclo biologico dell’Acipenser naccarii, che grazie a questo sforzo congiunto è tornato a nuotare in siti storici come il fiume Reno, il Bevano, il Savio, la laguna Pialassa della Baiona e l’area meridionale del Delta del Po, riconquistando spazi che sembravano perduti per sempre.

Le sfide di un ecosistema fragile tra sbarramenti e bracconaggio

Il ritorno dello Storione cobice non è stato privo di ostacoli, poiché i fiumi italiani presentano uno scenario ambientale critico. Il bacino del Po è infatti frammentato da oltre 700 sbarramenti che interrompono i corridoi ecologici, a cui si aggiungono le piaghe dell’inquinamento idrico, della perdita degli habitat naturali e del bracconaggio. Questi fattori avevano portato alla quasi totale scomparsa dello storione dell’Adriatico, un pesce antico e maestoso spesso definito come un fossile vivente. La strategia messa in atto dal Parco del Ticino e dall’Università di Bologna ha permesso di invertire questa rotta verso l’estinzione, creando percorsi migratori sicuri e sensibilizzando le autorità e la popolazione locale sulla necessità di proteggere questi ecosistemi fluviali così fragili e preziosi.

Il ruolo strategico di Oltremare e dell’Acquario di Cattolica

All’interno di questo complesso mosaico di conservazione, le strutture del gruppo Costa Edutainment hanno ricoperto ruoli specifici e complementari. Presso il parco Oltremare 2.0 di Riccione sono state gestite le fasi più delicate del ciclo vitale, tra cui l’incubazione delle uova, lo svezzamento delle larve e il primo accrescimento dei giovani esemplari. Contemporaneamente, l’Acquario di Cattolica si è trasformato in un centro nevralgico per l’educazione ambientale, portando all’attenzione di migliaia di visitatori l’importanza della conservazione delle specie d’acqua dolce. Come evidenziato da Patrizia Leardini, COO di Costa Edutainment, la vocazione alla ricerca e alla sensibilizzazione è ormai parte integrante dell’operato di questi parchi, che agiscono come un ponte tra la scienza accademica e il grande pubblico, trasformando l’empatia verso gli animali in impegno civico e conoscenza profonda.

La scienza dietro il miracolo del fossile vivente

L’approccio dell’Università di Bologna, guidato dal professor Oliviero Mordenti, ha garantito una base scientifica d’avanguardia al progetto. Ogni esemplare rilasciato viene dotato di un microchip che consente ai ricercatori di monitorarne gli spostamenti e la crescita nel tempo. I dati raccolti sono sorprendenti: alcuni storioni hanno percorso distanze superiori ai 40 chilometri, arrivando persino nei pressi di Ancona. Il protocollo di ricerca include la caratterizzazione genetica dei riproduttori e tecniche avanzate di fecondazione artificiale, garantendo una progenie sana e geneticamente idonea alla vita selvatica. Nonostante i rischi persistenti, come dimostrato dal ritrovamento illegale di alcuni esemplari nei mercati ittici, il successo del progetto dimostra che, con la giusta sinergia tra enti di ricerca e strutture zoologiche, è possibile riportare in natura specie che hanno abitato il nostro pianeta per oltre 200 milioni di anni.