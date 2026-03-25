Il ruggito di Spectrum tra i ghiacci: Isar Aerospace sfida l’orbita per il futuro dell’Europa

Il silenzio dei fiordi norvegesi sta per essere squarciato da un boato che porta con sé le speranze di un intero continente. Stasera, non prima delle 21 ora italiana, la base spaziale di Andøya, immersa nei suggestivi e gelidi paesaggi oltre il circolo polare artico, diventerà il palcoscenico di un evento cruciale: il secondo lancio di Spectrum, il gioiello tecnologico della startup tedesca Isar Aerospace. Non è un semplice esperimento di routine, ma una vera e propria prova di forza. Dopo il debutto del 2025 – un volo breve ma fondamentale di 30 secondi che ha confermato la capacità del razzo di staccarsi dal suolo superando le enormi sollecitazioni del decollo – oggi l’obiettivo è molto più ambizioso. Si punta all’orbita terrestre, cercando di dimostrare che l’Europa possiede la visione e la competenza per competere nel mercato globale dei lanciatori privati, riappropriandosi di una sovranità tecnologica oggi più che mai necessaria in un contesto geopolitico frammentato.

Un concentrato di potenza in formato “micro”

A differenza dei mastodontici vettori del passato, lo Spectrum si presenta come un agile e snello concentrato di ingegneria moderna. Con i suoi 28 metri di altezza e un diametro di appena 2 metri, questo razzo a 2 stadi nasconde nel suo cuore pulsante la potenza di 10 motori proprietari. Questa architettura è stata progettata specificamente per posizionare con precisione chirurgica carichi utili fino a 1.000 chilogrammi nell’orbita bassa terrestre (LEO). Si tratta della risposta europea alla crescente domanda di lanci per piccoli satelliti, un settore in cui la rapidità d’esecuzione e l’efficienza dei costi sono diventate le nuove regole del gioco.

Non più un test, ma una missione reale

Se il volo dello scorso anno è servito a “rompere il ghiaccio”, la missione odierna alza notevolmente l’asticella portando con sé i primi veri passeggeri. A bordo di Spectrum hanno trovato posto 6 carichi utili: 5 “cubesat” – piccoli satelliti modulari dedicati sia ad applicazioni commerciali che educative – e un esperimento scientifico all’avanguardia progettato per testare nuove tecnologie direttamente nello Spazio. Questi strumenti non serviranno solo a validare le capacità del razzo in condizioni operative reali, ma offriranno un’opportunità pratica di apprendimento per gli studenti delle università europee, trasformando un test industriale in un’importante tappa per la ricerca scientifica continentale.

Il sogno dell’autonomia spaziale

Il successo di Isar Aerospace non è solo il traguardo di un’azienda privata, ma il frutto di una strategia europea più ampia. Sostenuta fin dall’inizio dall’ESA attraverso il programma Boost!, l’azienda è stata selezionata per la European Launcher Challenge, una competizione che impone ai fornitori di servizi di lancio di raggiungere con successo l’orbita entro il 2027. Come sottolineato da Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’ESA, questo volo è un segnale inequivocabile della vitalità del settore commerciale europeo. Anche per Daniel Metzler, CEO di Isar Aerospace, la rapidità di iterazione è fondamentale: tornare sulla rampa di lancio a soli 10 mesi dal primo test dimostra la volontà di rispondere con urgenza alla necessità di un accesso sovrano allo spazio per l’Europa e i suoi alleati. Indipendentemente dal risultato finale, Spectrum sta già scrivendo una nuova pagina della storia aerospaziale europea.