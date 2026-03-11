Il terremoto che ha spostato l’asse terrestre: l’11 marzo 2011 un triplice disastro sconvolgeva il Giappone

Il 11 marzo 2011 il Giappone fu colpito da uno dei disastri naturali più potenti e complessi mai registrati nell’era moderna: il Terremoto e maremoto del Tōhoku del 2011. Alle 14:46 ora locale un terremoto di magnitudo 9.1 – uno dei più forti mai misurati nella storia della sismologia – scosse violentemente il nord-est dell’arcipelago giapponese. Nel giro di pochi minuti, alla devastazione sismica si aggiunse una seconda catastrofe: uno tsunami gigantesco con onde alte fino a 40 metri che travolse centinaia di chilometri di costa.

A quindici anni esatti da quell’evento, l’11 marzo 2026, la tragedia del Tōhoku continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la ricerca scientifica su terremoti, tsunami e sicurezza nucleare, oltre che una ferita ancora aperta nella memoria collettiva del Giappone.

La dinamica geologica: quando le placche si liberano di secoli di tensione

Il terremoto del Tōhoku fu il risultato di un processo geologico che si accumula lentamente per secoli. Il Giappone si trova in una delle regioni più attive dal punto di vista sismico del pianeta, lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico. In quest’area la Placca del Pacifico scivola lentamente sotto la Placca di Okhotsk (parte del sistema tettonico che comprende il Giappone). Questo fenomeno, noto come subduzione, provoca l’accumulo di enormi tensioni elastiche nelle rocce.

Quando la tensione supera la resistenza delle rocce, avviene la frattura improvvisa: la crosta si sposta bruscamente e libera energia sotto forma di onde sismiche.

Nel caso del terremoto del Tōhoku:

la zona di rottura fu lunga circa 500 km

fu lunga circa larga circa 200 km

lo spostamento verticale del fondale oceanico raggiunse diversi metri

Questo movimento improvviso del fondale fu la causa diretta dello tsunami.

Il terremoto durò circa 6 minuti, un tempo straordinariamente lungo per un evento sismico, e fu registrato in tutto il pianeta. Persino strumenti geodetici mostrarono che alcune zone del Giappone si spostarono di oltre 2 metri verso Est, mentre l’asse terrestre subì una minuscola ma misurabile variazione.

La nascita dello tsunami: il mare si trasforma in una forza distruttiva

Il terremoto generò quasi immediatamente un enorme tsunami nel Oceano Pacifico, con epicentro al largo della Prefettura di Miyagi.Quando il fondale marino si solleva o sprofonda bruscamente, l’acqua sovrastante viene spinta verso l’alto. Questo spostamento genera onde che possono viaggiare a 700–800 km/h, quasi alla velocità di un aereo di linea.

In mare aperto lo tsunami può avere un’altezza di appena un metro, risultando quasi impercettibile. Ma quando raggiunge acque più basse vicino alla costa accade qualcosa di drammatico:

la velocità diminuisce

l’energia dell’onda si concentra

l’altezza cresce rapidamente

Nel Tōhoku alcune onde raggiunsero 40 metri, l’equivalente di un edificio di dieci piani. In diversi punti della costa le onde penetrarono fino a 5–10 km nell’entroterra, distruggendo città, porti, ferrovie e infrastrutture.

Una devastazione su scala nazionale

Le immagini dello tsunami che travolgeva città intere fecero rapidamente il giro del mondo.

Tra le aree più colpite vi furono:

Sendai

Ishinomaki

Kesennuma

Interi quartieri furono cancellati. Le onde trascinarono con sé automobili, navi, case, treni, raffinerie in fiamme.

Il bilancio umano fu devastante:

circa 16mila morti

oltre 2.500 dispersi

più di 6mila feriti

centinaia di migliaia di sfollati

Gran parte delle vittime non fu causata dal terremoto, ma dallo tsunami.

Molti sistemi di difesa costiera – dighe e barriere anti-tsunami – si rivelarono insufficienti davanti a onde di dimensioni superiori alle previsioni progettuali.

Fukushima: quando un disastro naturale diventa crisi nucleare

Lo tsunami colpì anche la Centrale nucleare di Fukushima Daiichi, situata nella Prefettura di Fukushima. La centrale resistette inizialmente al terremoto: i reattori si spensero automaticamente come previsto dai protocolli di sicurezza. Tuttavia il problema arrivò pochi minuti dopo.

Lo tsunami superò le barriere di protezione della centrale, allagando i generatori diesel che alimentavano i sistemi di raffreddamento. Senza elettricità, i reattori non poterono più dissipare il calore residuo del combustibile nucleare.

Nel giro di ore si verificarono:

surriscaldamento del combustibile

fusione parziale dei nuclei

esplosioni di idrogeno nei reattori

L’incidente nucleare fu classificato livello 7 nella scala internazionale degli incidenti nucleari, lo stesso livello del Disastro di Černobyl’ del 1986. L’evento portò all’evacuazione di oltre 150mila persone nelle aree circostanti.

L’impatto scientifico: nuove conoscenze su terremoti e tsunami

Il terremoto del Tōhoku ha rivoluzionato molti aspetti della geofisica moderna. Prima del 2011 molti modelli consideravano improbabili terremoti di magnitudo superiore a 8 in quella specifica zona della faglia. L’evento dimostrò invece che segmenti di subduzione possono produrre megaterremoti molto più potenti del previsto.

Tra le principali scoperte scientifiche successive:

1. Rottura fino al fondale oceanico

Il terremoto coinvolse porzioni superficiali della faglia vicino alla fossa oceanica, generando uno tsunami molto più grande.

2. Nuove tecnologie di monitoraggio

Dopo il 2011 sono stati installati:

sensori sottomarini

reti GPS ad alta precisione

sistemi di allerta tsunami più rapidi

3. Nuovi modelli di rischio costiero

Molti Paesi hanno rivalutato la vulnerabilità delle proprie coste.

Il Giappone dopo la tragedia

Il Giappone è uno dei Paesi più preparati al mondo per affrontare terremoti e tsunami. Tuttavia il disastro del Tōhoku mostrò che persino sistemi avanzati possono essere superati da eventi estremi.

Negli anni successivi il Paese ha avviato:

ricostruzione di intere città

nuove dighe costiere alte fino a 15 metri

sistemi di evacuazione più rapidi

riforme nella gestione dell’energia nucleare

Molte comunità hanno anche deciso di ricostruire su terreni rialzati per ridurre il rischio di future inondazioni.

Memoria e resilienza

Ogni anno l’11 marzo in Giappone si tengono cerimonie di commemorazione. Alle 14:46, l’ora esatta del terremoto, il Paese osserva un minuto di silenzio. Il disastro del Tōhoku non è stato soltanto una tragedia nazionale: è diventato un laboratorio globale per la scienza dei disastri naturali e per la prevenzione del rischio. Ha ricordato al mondo una verità fondamentale della geologia: la Terra è un sistema dinamico, e l’energia accumulata nelle sue profondità può liberarsi improvvisamente con una potenza capace di cambiare il paesaggio – e la storia – di intere nazioni.