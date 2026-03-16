Il traffico marittimo nello Stretto di Øresund visto dallo spazio

Una nuova immagine ottenuta dalla missione Copernicus Sentinel-1 mostra il traffico marittimo che passa attraverso lo stretto di Øresund nel 2025. Con i suoi 118 km di lunghezza, lo Stretto di Øresund separa la Danimarca a ovest dalla Svezia a est e collega il Mar Baltico con il Mare del Nord, il che lo rende una delle vie navigabili più trafficate al mondo. I satelliti Sentinel-1 sono dotati di strumenti radar in grado di fornire immagini della superficie della Terra in qualsiasi condizione meteorologica, di giorno e di notte, rendendoli ideali per il monitoraggio del traffico marittimo. In questo caso, oltre 50 immagini radar della stessa area, acquisite ogni sei giorni nel corso del 2025, sono state compresse in un’unica immagine.

I dati radar vengono interpretati attraverso lo studio dell’intensità del segnale radar di ritorno. Le aree in cui il segnale radar viene riflesso lontano dal satellite, come avviene per i corpi d’acqua e le superfici lisce, appaiono più scure, mentre le aree in cui il segnale viene riflesso verso il satellite, come accade per le aree urbane, gli oggetti metallici o le infrastrutture rigide, appaiono di colore più chiaro.

In questa immagine, le navi appaiono come punti luminosi e scintillanti nelle acque scure dello stretto. Le rotte del traffico marittimo sono chiaramente individuabili nel canale, con le principali rotte di navigazione evidenziate dalla concentrazione di navi. Appaiono particolarmente evidenti gli agglomerati ad alta densità di punti luminosi in prossimità dei porti di Copenhagen e Malmö. Si tratta di ‘aree di sosta’ dove le imbarcazioni rimangono ferme per periodi più lunghi, il che aumenta la probabilità di essere rilevate dai molteplici passaggi satellitari. E’ quanto comunica l’ESA.

Copenhagen, la capitale della Danimarca, si trova vicino al centro dello stretto, sul lato orientale delle isole di Selandia, anche detta Zelanda, e Amager. L’aeroporto di Copenhagen è visibile come una struttura nera a forma di croce sul lato orientale di Amager. La struttura chiara e allungata che si intravede nello stretto, di fronte all’aeroporto, è l’isola artificiale di Peberholm. Fa parte del Ponte di Øresund, una combinazione ponte-tunnel che attraversa lo stretto e collega Copenhagen con la città di Malmö, sulla costa svedese. Peberholm funge da punto di collegamento tra il ponte, visibile come una linea bianca e sottile al suo estremo orientale, e il tunnel sottomarino di Drogden sul versante danese.

I motivi geometrici costituiti da puntini, visibili a sud del ponte a circa 10 km dalla costa svedese, sono le turbine del parco eolico di Lillgrund, il più vasto parco eolico offshore della Svezia. Un altro gruppo di turbine eoliche si possono osservare al largo della costa del porto di Copenhagen: le 20 turbine del parco eolico di Middelgrunden appaiono come una collana di perle lunga 3,4 km nelle acque scure dello stretto.