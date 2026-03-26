Il Veneto nella morsa del maltempo: vento forte e danni tra Treviso e Monastier, brusco calo delle temperature

Notte di disagi e interventi in Veneto a causa di un’ondata di maltempo che ha colpito in particolare la provincia di Treviso. Le forti raffiche di vento, associate al transito di un fronte freddo di origine nordatlantica, hanno causato numerosi problemi sul territorio, rendendo necessari almeno 15 interventi dei vigili del fuoco. Le operazioni si sono concentrate soprattutto nelle aree di Treviso e Monastier, dove i pompieri sono stati impegnati nella messa in sicurezza di alberi e pali pericolanti, piegati o abbattuti dalla violenza del vento. Le raffiche hanno messo sotto pressione infrastrutture e vegetazione, creando situazioni di potenziale rischio per la circolazione e per i residenti.

Si segnala inoltre che dalle ore 06:30 la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Venezia Mestre per danni causati dal maltempo. La situazione si inserisce in un contesto meteorologico più ampio che segna un ritorno improvviso a condizioni invernali. Nella notte si sono registrate temperature minime di +4°C a Padova e +5°C a Venezia, Treviso e Vicenza. Un fronte freddo proveniente dal Nord Atlantico ha infatti raggiunto l’arco alpino per poi attraversare rapidamente l’Italia, portando con sé venti intensi e un sensibile calo delle temperature, anche superiore ai 10°C.

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