Imperia, svolta nella mobilità: arrivano le navette senza conducente

Il ministero dei Trasporti ha dato il via libera alla sperimentazione delle navette senza conducente per il trasporto pubblico a Imperia. “Si tratta di un atto decisivo per raggiungere un obiettivo importante per la città, ovvero integrare il servizio con la pista ciclabile e alleggerire il traffico veicolare urbano”, commenta il sindaco di Imperia Claudio Scajola. L’ok alla sperimentazione è propedeutico all’entrata in funzione delle navette con la presenza a bordo di steward appositamente formati. “Il loro compito sarà accompagnare i passeggeri e fornire informazioni utili – spiega l’assessore al Trasporto pubblico Gianmarco Oneglio -. L’entrata in funzione delle navette rappresenta un passo avanti verso la piena operatività di un servizio di mobilità innovativo sulla ciclabile imperiese, oltre che un miglioramento logistico per l’utenza. Il servizio si configura come un vero e proprio ‘ponte’ smart, con la possibilità di raggiungere Porto Maurizio e Oneglia e viceversa in soli sette minuti”.

A Imperia è arrivata la terza navetta, che sarà personalizzata con la livrea del Comune. A partire dal 23 marzo è prevista la movimentazione di due mezzi in guida manuale e dal primo aprile la movimentazione di tutti e tre i mezzi. Inoltre sono in calendario la realizzazione di una mappatura digitale del percorso, i test delle interfacce dei semafori e del percorso, le prove di guida automatica dei mezzi per le attività di messa in servizio dell’intera linea fino a Oneglia. Il nuovo asse viario realizzato sull’ex tracciato ferroviario affianca la pista ciclabile attraversando la città da levante a ponente. I mezzi completamente autonomi e a basse emissioni possono raggiungere una velocità massima di 25 chilometri all’ora e possono trasportare quindici passeggeri a viaggio.