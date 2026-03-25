In Lombardia primo caso umano di aviaria, Pregliasco: “campanello d’allarme sull’evoluzione del virus”

Il primo caso umano in Europa di infezione da virus influenzale aviario A(H9N2), rilevato in Lombardia, rappresenta un evento significativo per la sanità pubblica, ma non deve generare allarmismi. A sottolinearlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, docente presso l’Università degli Studi di Milano, che ha invitato a interpretare la notizia con equilibrio e rigore scientifico. I casi di trasmissione all’uomo di virus influenzali di origine aviaria sono infatti documentati da anni, sebbene restino rari e generalmente circoscritti. Proprio per questo rientrano nei sistemi di sorveglianza già attivi a livello nazionale e internazionale. L’identificazione tempestiva del caso dimostra l’efficacia delle reti di monitoraggio sanitario, che consentono di intervenire rapidamente e contenere eventuali rischi. In questo contesto, il dato più importante è che non si registrano al momento segnali di diffusione più ampia.

Il ruolo della sorveglianza epidemiologica

Secondo Pregliasco, l’episodio deve essere interpretato come un richiamo alla necessità di mantenere alta l’attenzione, soprattutto nei contesti più esposti come gli allevamenti avicoli. Il rafforzamento del tracciamento epidemiologico diventa quindi fondamentale per individuare eventuali contatti e prevenire possibili catene di trasmissione. La sorveglianza non riguarda solo l’ambito umano, ma coinvolge anche quello veterinario, in un’ottica integrata di salute pubblica. Questo approccio riconosce l’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale. Monitorare i virus influenzali negli animali consente infatti di anticipare possibili salti di specie e di adottare misure preventive prima che si sviluppino criticità più gravi. In tal senso, il caso lombardo rappresenta un banco di prova per la capacità di risposta del sistema sanitario.

Nessuna trasmissione sostenuta tra esseri umani

Un elemento rassicurante evidenziato dal virologo è l’assenza di evidenze di trasmissione sostenuta tra esseri umani. Questo significa che, allo stato attuale, il virus non sembra avere acquisito la capacità di diffondersi efficacemente nella popolazione. Tuttavia, episodi come questo vengono considerati “campanelli d’allarme” perché testimoniano la continua evoluzione dei virus influenzali. I virus aviari, infatti, possono mutare e adattarsi, aumentando potenzialmente il rischio per l’uomo. Per questo motivo è essenziale non abbassare la guardia e continuare a raccogliere dati, analizzare i casi e condividere le informazioni a livello internazionale. La trasparenza e la rapidità nella comunicazione scientifica sono strumenti cruciali per prevenire scenari più complessi.

Collaborazione e prevenzione come chiavi strategiche

Pregliasco sottolinea come la collaborazione tra sanità pubblica, settore veterinario e istituzioni sia determinante per affrontare efficacemente queste situazioni. Solo attraverso un coordinamento stretto tra diversi ambiti è possibile garantire una risposta tempestiva e adeguata. La prevenzione resta l’arma principale: controlli negli allevamenti, biosicurezza, informazione agli operatori e monitoraggio costante rappresentano pilastri fondamentali. In un contesto globale in cui le zoonosi sono sempre più frequenti, investire in sistemi di sorveglianza e cooperazione interdisciplinare è essenziale per ridurre i rischi. Il caso lombardo, pur non destando preoccupazioni immediate, conferma quanto sia importante restare vigili e preparati di fronte alle sfide poste dalle malattie emergenti.

“E’ un evento che richiede attenzione, senza però allarmismo. I casi di trasmissione all’uomo di influenza aviaria, pur rari, sono monitorati da anni e rientrano nei sistemi di sorveglianza già attivi. È fondamentale rafforzare il tracciamento epidemiologico e mantenere alta la vigilanza soprattutto nei contesti a rischio, come gli allevamenti. Per ora – spiega – non ci sono evidenze di trasmissione sostenuta tra esseri umani, ma questi episodi sono un campanello d’allarme sull’evoluzione dei virus influenzali. La collaborazione tra sanità pubblica, veterinaria e istituzioni è la chiave per prevenire eventuali criticità”, conclude Pregliasco dopo il nuovo caso di aviaria.