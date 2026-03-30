In Pakistan e Afghanistan almeno 45 morti a causa delle forti piogge

Piogge intense e tempeste hanno causato “almeno 45 morti” negli ultimi giorni in Afghanistan e Pakistan, secondo quanto riferiscono i funzionari della Protezione Civile di entrambi i Paesi. “Ventotto persone sono morte e 49 sono rimaste ferite“, ha dichiarato l’autorità afghana per la gestione delle catastrofi (Andma), fornendo il bilancio delle vittime a partire da giovedì 26 marzo. Nella provincia pachistana di Khyber Pakhtunkhwa, “17 persone sono morte e 56 sono rimaste ferite” da mercoledì 25, secondo quanto riferito dall’autorità provinciale per la gestione delle emergenze.