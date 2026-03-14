In Veneto allerta gialla per rischio valanghe su Dolomiti e Prealpi

La Protezione Civile regionale del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla e lo stato di attenzione per possibili valanghe a partire dalle ore 22 di oggi, sabato 14 marzo, sul territorio di Dolomiti e Prealpi venete. Secondo le previsioni meteo, sono attese valanghe da slittamento sotto i 1700 metri, specie nella zona delle Prealpi. Le attuali deboli nevicate in quota sono date in intensificazione e per domani gli apporti nevosi su Dolomiti meridionali, Prealpi bellunesi e vicentine potranno raggiungere i 35-40 centimetri ai 2000 metri, ma localmente i quantitativi potranno risultare più abbondanti. Il limite delle nevicate durante la notte sarà già ai 1000-1200 metri di altitudine.

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