Incendio a Venezia, in fiamme la copertura di un padiglione della Biennale | FOTO

Dalle ore 10 i vigili del fuoco sono al lavoro per un incendio alla copertura di un padiglione della Biennale di Venezia, dove erano in corso lavori di manutenzione. Spente le fiamme, sono in atto le operazioni di messa in sicurezza delle aree percorse dal fuoco. Sul posto stanno operando 2 squadre giunte con autopompe lagunari e imbarcazioni del nucleo nautico.