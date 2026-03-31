Incendio boschivo a Campo Ligure: il vento alimenta le fiamme, in azione Vigili del Fuoco ed elicottero regionale

Un incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio a Campo Ligure, destando preoccupazione tra residenti e autorità locali. Le fiamme, inizialmente circoscritte a una porzione di vegetazione, si sono rapidamente estese a causa del forte vento che soffia nella zona, rendendo più complessi gli interventi di contenimento. Le condizioni meteorologiche, infatti, stanno giocando un ruolo determinante nella propagazione del rogo, favorendo la diffusione del fuoco su un’area sempre più ampia. Il fumo visibile a distanza ha reso evidente la gravità della situazione, richiedendo un’immediata mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con una squadra proveniente da Genova e una da Ovada, affiancati da due squadre di volontari.

A coordinare le operazioni è il direttore delle operazioni di spegnimento (DOS VF), figura centrale nella gestione dell’emergenza. Il DOS non solo dirige le attività delle squadre a terra, ma supervisiona anche gli interventi aerei, fondamentali in situazioni di difficile accesso come quelle boschive. L’organizzazione delle risorse è stata immediata, con l’obiettivo di contenere il fronte del fuoco e impedire ulteriori espansioni verso aree più sensibili.

L’elicottero regionale e la lotta contro il tempo

A supporto delle operazioni è stato attivato anche un elicottero della Regione. I passaggi del mezzo aereo rappresentano un elemento decisivo nella strategia di spegnimento, soprattutto nelle aree impervie dove l’intervento da terra risulta più complesso. Tuttavia, il lavoro dei soccorritori resta strettamente legato all’evoluzione delle condizioni atmosferiche: il vento, infatti, continua a rappresentare una variabile imprevedibile che potrebbe rallentare le operazioni. L’obiettivo resta quello di circoscrivere l’incendio nel più breve tempo possibile, limitando i danni al patrimonio boschivo e riducendo i rischi per la popolazione.