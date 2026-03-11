Incendio boschivo nell’area del Monte Petrinone: interviene l’elicottero nel Casertano

Nella serata di ieri, è divampato un incendio boschivo nell’area del Monte Petrinone – Collina di Sant’Antonio, nel territorio tra Sparanise e Francolise, in provincia di Caserta. Le operazioni di spegnimento e di bonifica proseguono con l’ausilio di un elicottero della Protezione Civile della Regione Campania. Lo rende noto l’assessore regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, da ieri sera in contatto con la Prefettura di Caserta e con la struttura regionale della Protezione Civile. “Questa mattina – ha spiegato l’assessore Zabatta – la Protezione Civile della Regione Campania, che coordina le attività relative all’antincendio boschivo, attraverso la Sala Operativa territoriale di Caserta e in raccordo con i Comuni interessati, sta gestendo l’intervento con un proprio Direttore delle Operazioni di Spegnimento e con una squadra di operatori da terra della SMA Campania composta da cinque persone, con il supporto del mezzo aereo regionale elicottero “L1”, impegnato nelle operazioni dall’alba per contenere l’incendio e procedere alla bonifica dei focolai residui”.

Ieri, infatti, i Sindaci dei territori interessati hanno gestito dapprima a scala locale con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco, della Polizia municipale dei due Comuni e dei volontari della Protezione Civile che hanno attuato in sinergia, alternandosi, un presidio notturno costante delle due aree tramite pattugliamento dinamico su strada, al fine di verificare l’evoluzione della situazione e garantire tempestività negli interventi. Stamattina, non appena le condizioni lo hanno reso possibile, l’elicottero regionale prontamente inviato dalla Sala Operativa si è attivato per completare le attività di spegnimento e bonifica dall’alto.

Distrutti 18 ettari

“Purtroppo sono andati distrutti circa 18 ettari di macchia mediterranea. La salvaguardia dei boschi e del patrimonio ambientale della Campania è una nostra priorità assoluta“, ha dichiarato l’assessore Zabatta. “Un plauso a tutta la rete che si è prontamente attivata, dai volontari della Protezione Civile regionali ai Vigili del Fuoco e a tutte le strutture operative impegnate senza sosta nelle attività di spegnimento e bonifica. Il coordinamento tra istituzioni e sistema regionale di protezione civile è fondamentale per intervenire con rapidità e prevenire rischi per le comunità”.

Al momento la situazione nell’area di Sparanise risulta in fase di bonifica, mentre restano attive le attività di monitoraggio e presidio sul territorio.