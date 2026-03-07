Incendio in un bosco nell’Aretino: Vigili del Fuoco a difesa delle abitazioni

Incendio boschivo in località Felcina: in azione anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Arezzo e volontari della Regione

incendio felcina toscana

Incendio boschivo in località Felcina, nel comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo). Le squadre dei Vigili del Fuoco, si spiega dal comando, stanno difendendo le abitazioni e l’azienda agricola della zona, oltre a spegnere le fiamme e bonificare. Per il rogo, in azione i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Sansepolcro, una squadra della sede centrale, l’elicottero del nucleo di Arezzo, oltre ad un’altra squadra e il direttore operazione spegnimento di Forlì e volontari della Regione Toscana. Al momento l’intervento è ancora in corso e i Vigili del Fuoco sono impegnati per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo possa estendersi ulteriormente alla vegetazione circostante.

