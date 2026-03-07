Incendio in un bosco nell’Aretino: Vigili del Fuoco a difesa delle abitazioni

Incendio boschivo in località Felcina, nel comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo). Le squadre dei Vigili del Fuoco, si spiega dal comando, stanno difendendo le abitazioni e l’azienda agricola della zona, oltre a spegnere le fiamme e bonificare. Per il rogo, in azione i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Sansepolcro, una squadra della sede centrale, l’elicottero del nucleo di Arezzo, oltre ad un’altra squadra e il direttore operazione spegnimento di Forlì e volontari della Regione Toscana. Al momento l’intervento è ancora in corso e i Vigili del Fuoco sono impegnati per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo possa estendersi ulteriormente alla vegetazione circostante.