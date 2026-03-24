Incendio sul Monte Moneta in Versilia: fiamme vicine ad alcune case | FOTO

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi sul Monte Moneta, nel Comune di Camaiore (Lucca). Le fiamme sono vicine alla storica villa Cavallini, oggi trasformata in un’azienda agricola e bed & breakfast, e ad alcune abitazioni. Le fiamme si sono propagate con velocità anche per la presenza del vento, favorite dalla vegetazione secca. Sul posto stanno operando Vigili del Fuoco, volontari dell’antincendio boschivo della Croce Verde ed altre associazioni. La centrale operativa del servizio antincendio boschivo regionale ha inviato sul posto un elicottero. Presente anche la Polizia locale. Da accertare le cause che hanno dato origine all’incendio mentre si combatte contro il fuoco.