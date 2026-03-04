Incidente ferroviario a Roma, svio sulla linea Termini-Centocelle

Un incidente si è verificato sulla linea Termini-Centocelle a Roma, dove la circolazione è attualmente interrotta. E’ accaduto questa mattina, all’altezza di via del Mandrione, nella zona del Pigneto. Si sarebbe verificato uno svio, cioè l’uscita dai binari di un convoglio. Due vagoni sono rimasti affiancati e incastrati, rendendo impossibile qualsiasi movimento lungo la tratta. Non si hanno al momento notizie di feriti. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.