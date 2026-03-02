India, fuga di gas tossico presso la fabbrica chimica Bhagaria a Tarapur: scuole e aree residenziali evacuate | VIDEO

Una fuga di gas di anidride solforosa (SO₃) presso la Bhagaria Chemical Company nel Tarapur MIDC, nel distretto di Palghar, nello stato indiano del Maharashtra, ha causato il panico tra i residenti entro un raggio di 3-4km, con segnalazioni di irritazione oculare, tosse e difficoltà respiratorie. Il sovrintendente di Polizia Yatish Deshmukh ha dichiarato che le autorità stanno rispondendo all’incidente. “I Vigili del Fuoco, l’amministrazione distrettuale e la Polizia stanno cercando di contenere la fonte della fuga. Niente panico”, ha consigliato. Le squadre locali continuano a monitorare la situazione e ad assistere i residenti interessati mentre sono in corso le operazioni di contenimento.

Evacuazione di aree residenziali e scuole

Deshmukh ha riferito all’IANS che le principali aree residenziali e le scuole nelle vicinanze sono state evacuate come misura precauzionale. È stato anche chiesto alle aziende vicine di chiudere temporaneamente le attività e di spostare i lavoratori in luoghi più sicuri.

Ai cittadini è stato consigliato di muoversi nella direzione opposta a quella del vento. A coloro che non sono stati in grado di allontanarsi immediatamente è stato chiesto di sigillare porte e finestre e di rimanere in casa.

Sforzi di contenimento in corso

Deshmukh ha affermato che esiste la possibilità di un incidente industriale, ma ha sottolineato che sono in corso sforzi per prevenire un’escalation. Le squadre di emergenza hanno continuato a monitorare la qualità dell’aria e a valutare l’impatto sulle aree circostanti. Mentre le operazioni di contenimento proseguono, le autorità hanno invitato i residenti a mantenere la calma e a seguire le istruzioni di sicurezza emanate dall’amministrazione.