Indonesia, alluvione nel Serang: strade e case sommerse a Bojonegara | VIDEO

Forti piogge che dalla sera di sabato 7 marzo hanno colpito la regione di Serang, nella provincia indonesiana di Banten, hanno provocato una grave alluvione nel distretto di Bojonegara. Nella mattina di domenica 8 marzo centinaia di abitazioni risultavano allagate, in particolare nei villaggi di Bojonegara e Margagiri, dove l’acqua ha superato in alcuni punti il metro di altezza. L’inondazione ha sommerso anche la strada nazionale Bojonegara–Puloampel, causando il blocco di diversi motocicli. Il fiume non è più in grado di contenere la piena, situazione aggravata dalla deforestazione dovuta alle attività minerarie. Decine di persone hanno cercato rifugio in zone più elevate.