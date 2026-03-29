Inferno a Kehl: discoteca avvolta dalle fiamme, 750 persone in fuga | VIDEO

Centinaia di persone sono state evacuate da una discoteca nel sud-ovest della Germania in seguito ad un incendio. Lo ha riferito la polizia oggi, mostrando immagini del luogo dove è scoppiato il rogo, con le fiamme che divampavano sul tetto dell’edificio. La polizia ha dichiarato che l’incendio è scoppiato intorno alle 3 e 45 del mattino in una discoteca di Kehl, al confine con la Francia, a un tiro di schioppo da Strasburgo. Le fiamme si sono poi propagate “all’intero edificio”, ha aggiunto la Polizia in un comunicato. Tutte le circa 750 persone presenti all’interno al momento dell’incendio sono riuscite a mettersi in salvo, mentre tre persone sono state soccorse dai servizi di emergenza. Le immagini pubblicate dai media tedeschi mostrano un enorme incendio sul tetto della discoteca, situata in una zona industriale della città.

Le dichiarazioni del sindaco

In una dichiarazione, il sindaco di Kehl, Wolfram Britz, si è detto “felice e sollevato che nessuno sia rimasto ferito” e ha ringraziato il proprietario della discoteca per aver garantito un’evacuazione ordinata. I Vigili del fuoco sono rimasti sul posto fino al pomeriggio di domenica per spegnere gli ultimi focolai all’interno della discoteca. Le autorità cittadine hanno dichiarato che i danni erano così ingenti che gran parte dell’edificio ha dovuto essere demolita. L’incendio è divampato pochi mesi dopo che un bar nella località sciistica svizzera di Crans-Montana aveva preso fuoco nelle prime ore del giorno di Capodanno, causando la morte di 41 persone.

Kehl si trova proprio di fronte alla città francese di Strasburgo, sull’altra sponda del Reno, e il locale attira regolarmente visitatori anche dalla Francia. A differenza dell’incendio di Crans-Montana, nel canton Vallese in Svizzera, a Kehl, in Germania, l’evacuazione sembra essersi svolta senza intoppi. “All’improvviso abbiamo sentito: c’è un incendio! Sono stati fatti diversi annunci in tedesco, francese e inglese”, ha raccontato un avventore al quotidiano francese Dna.

Il giornale ha riportato le dichiarazioni di alcuni frequentatori del locale, secondo i quali il personale “ha gestito la situazione in modo eccellente” e l’evacuazione è stata “molto rapida”. È stata aperta un’inchiesta sull’incendio, le cui cause non sono ancora chiare.