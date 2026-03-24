Innovazione agroalimentare: a Roma l’evento finale del progetto Metrofood-it

Il 26 marzo, Roma ospiterà l’evento finale del progetto Metrofood-it, un’iniziativa finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e coordinata da ENEA, dedicata all’innovazione nel settore agroalimentare. L’incontro si terrà presso l’Aranciera dell’Orto Botanico (Largo Cristina di Svezia 24), dalle 10:00 alle 16:00, e vedrà la partecipazione di esperti e ricercatori del settore. L’evento avrà un focus particolare sul ruolo della ricerca scientifica a supporto delle produzioni agroalimentari di qualità Made in Italy. Saranno presentati i risultati del progetto e le testimonianze di giovani ricercatori che hanno partecipato attivamente all’iniziativa, mettendo in luce l’importanza della scienza per il futuro delle produzioni italiane.

Gli interventi

Tra gli interventi più attesi ci saranno quelli della Presidente di ENEA, Francesca Mariotti, della coordinatrice del progetto Metrofood-it, Claudia Zoani, e di Massimo Iannetta, responsabile della Divisione Sistemi agroalimentari sostenibili di ENEA, nonché membro del Consiglio di Amministrazione. L’evento rappresenta un’occasione importante per discutere le sfide future e le potenzialità del settore agroalimentare, con l’obiettivo di rafforzare l’eccellenza italiana nel panorama internazionale.