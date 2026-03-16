Inondazioni e frane in Etiopia: aumenta ancora il bilancio, oltre 11mila sfollati

Il bilancio delle vittime delle frane causate dalle inondazioni in Etiopia la scorsa settimana è salito a 125. Lo ha dichiarato oggi il governo regionale dell’Etiopia meridionale in una nota sul suo account Facebook, secondo cui più di 11mila persone sono sfollate finora. Le forti piogge hanno provocato una serie di frane in diverse parti della zona di Gamo. Il Primo Ministro Abiy Ahmed ha visitato il luogo delle frane sabato 14 marzo per porgere le sue condoglianze ai residenti locali e ha promesso il sostegno del governo, secondo quanto riferito in un post su X.