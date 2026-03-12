Inondazioni in Etiopia: aumentano le vittime, oltre 100 dispersi

È salito a 64 il numero delle vittime in Etiopia causate dalle inondazioni e frane in una fitta regione agricola collinare del sud del Paese del Corno d’Africa: lo ha riferito la Polizia locale. “Il numero di persone disperse a seguito delle recenti inondazioni nella zona di Gamo ha raggiunto 128 e, secondo le ultime notizie, sono stati trovati 64 corpi”, ha detto la Commissione regionale di Polizia dello Stato in una dichiarazione pubblicata su Facebook. Ieri il bilancio era di 48 morti e 95 dispersi. Gamo si trova nel sud dell’Etiopia ed è una regione famosa per la produzione di frutta, in particolare banane. La sua topografia accidentata, unita alla densità di popolazione relativamente elevata, la rende vulnerabile ai disastri naturali.

Negli ultimi giorni, l’Africa orientale ha subito piogge torrenziali che hanno causato gravi inondazioni, con 49 vittime nella capitale del confinante Kenya, Nairobi.