Inondazioni negli Emirati Arabi Uniti: Sharjah ancora sott’acqua, il Comune schiera decine di autobotti | VIDEO

Il Comune di Sharjah, uno dei più colpiti dalle inondazioni dei giorni scorsi negli Emirati Arabi Uniti, ha mobilitato decine di autobotti a seguito delle forti piogge, mentre le autorità si sono mosse rapidamente per sgomberare le strade allagate e ripristinare la normalità. Squadre sono state dispiegate in diversi quartieri colpiti, tra cui Al Majaz 2, Muwailah, Al Qasimia, Abu Shagara e Al Khan, dove l’acqua si era accumulata su strade e zone basse, interrompendo la circolazione e le attività quotidiane. I residenti hanno riferito di aver visto un continuo passaggio di autobotti per le strade, intente a pompare acqua e trasportarla verso i punti di smaltimento designati. Ad Al Khan, le autobotti sono state viste scaricare l’acqua raccolta in mare lungo il lungomare, nell’ambito di uno sforzo coordinato per gestire in sicurezza il deflusso eccessivo.

Le squadre comunali hanno lavorato senza sosta, supportate da supervisori sul campo e unità di pronto intervento, per garantire che le aree prioritarie venissero sgomberate rapidamente. L’operazione si è concentrata non solo sulla rimozione dell’acqua stagnante, ma anche sull’alleviamento della congestione del traffico causata dalle strade allagate.

L’avviso delle autorità

Le autorità hanno ripetutamente esortato i residenti a rimanere in casa se non strettamente necessario, avvertendo delle condizioni pericolose sulle strade, tra cui allagamenti, visibilità ridotta e rischio di incidenti. Agli automobilisti è stato consigliato di evitare le zone allagate. Oltre ai problemi di sicurezza stradale, i residenti sono stati anche avvertiti di prestare la massima attenzione nell’utilizzo di apparecchi e collegamenti elettrici. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di tenere gli impianti elettrici lontani dall’acqua per prevenire cortocircuiti o potenziali incidenti da folgorazione, in particolare nelle case o negli edifici allagati.