Inquinamento invisibile: le sostanze sintetiche ormai dominano la materia organica marina

La salute dei nostri oceani è minacciata da un’invasione silenziosa e microscopica che sta alterando profondamente la composizione chimica delle acque globali. Una recente e significativa ricerca scientifica, pubblicata il 16 marzo 2026 sulla prestigiosa rivista Nature Geoscience , ha gettato nuova luce sulla massiccia presenza di composti antropogenici all’interno della materia organica disciolta (DOM) nei mari di tutto il mondo. Lo studio, intitolato “Widespread presence of anthropogenic compounds in marine dissolved organic matter”, dimostra come le attività umane abbiano ormai lasciato un’impronta indelebile anche negli ecosistemi più remoti, trasformando i contaminanti sintetici in una componente stabile e rilevante del carbonio oceanico.

Una mappatura globale degli inquinanti antropogenici

Fino ad oggi, la maggior parte delle indagini sulla distribuzione dei prodotti chimici sintetici, noti come xenobiotici, si era limitata ad analisi su scala regionale, offrendo una visione parziale del problema. Per superare questi limiti, il team di ricerca guidato da Daniel Petras ha condotto una meta-analisi senza precedenti su 21 dataset pubblici di spettrometria di massa tandem non mirata. Questo approccio innovativo ha permesso di esaminare 2.315 campioni di acqua marina provenienti da tre bacini oceanici, coprendo ambienti che variano dagli estuari alle aree di mare aperto nel Pacifico, nell’Indiano e nell’Atlantico settentrionale. A differenza dei metodi tradizionali che cercano solo sostanze predefinite, questa tecnica ha permesso di catturare migliaia di segnali chimici diversi, offrendo una fotografia fedele della complessità dell’inquinamento marino attuale.

La preoccupante abbondanza di xenobiotici nelle aree costiere

I dati emersi dall’analisi sono sorprendenti e delineano una situazione di forte criticità per le zone vicine alla terraferma. Nelle aree costiere e negli estuari, i ricercatori hanno osservato che i composti sintetici possono arrivare a costituire fino al 20% della materia organica disciolta totale. In alcuni casi estremi, come nei campioni estuarini, questa quota ha toccato picchi del 76% dell’area totale dei picchi rilevati, indicando che in determinati contesti la chimica artificiale sovrasta quella naturale. Questa distribuzione non è uniforme: la concentrazione di inquinanti diminuisce progressivamente man mano che ci si allontana dalla costa e si scende in profondità, suggerendo che le fonti terrestri e il trasporto fluviale siano i principali vettori di queste sostanze verso il mare.

Persistenza e diffusione dei contaminanti industriali

Mentre pesticidi e prodotti farmaceutici tendono a degradarsi o a diluirsi con la distanza dalla riva, una categoria specifica di inquinanti mostra una resilienza inquietante: le sostanze chimiche industriali. Lo studio ha rilevato che additivi come i polialchilenglicoli (PAG), i fitalati e gli organofosfati sono distribuiti in modo pervasivo in tutti gli ecosistemi marini analizzati, compreso l’oceano aperto. La presenza di queste molecole lontano dalle loro fonti di origine testimonia una elevata persistenza ambientale. Molte di queste sostanze derivano dalla degradazione delle plastiche e dall’uso di prodotti per la cura personale, confermando che il carbonio derivato dalla plastica contribuisce ormai in modo sostanziale al pool di carbonio marino globale.

L’impatto sul ciclo del carbonio e la necessità di monitoraggio

La scoperta che gli xenobiotici costituiscono una frazione così significativa della materia organica oceanica solleva interrogativi cruciali sul futuro degli equilibri ecologici. Queste sostanze non sono inerti; molte di esse sono note per influenzare il metabolismo del fitoplancton, i produttori primari che sostengono la vita marina e regolano la produzione di ossigeno. Se la concentrazione di molecole artificiali continuerà a crescere ai ritmi attuali, l’intero ciclo globale del carbonio potrebbe subire alterazioni imprevedibili. Gli autori dello studio sottolineano l’urgenza di implementare programmi di monitoraggio standardizzati a lungo termine e su scala planetaria per tracciare l’evoluzione dell’impatto chimico umano e proteggere i servizi ecosistemici essenziali forniti dagli oceani.