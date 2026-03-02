Iran: “chiuso lo Stretto di Hormuz, colpiremo chiunque tenterà di passare”

Il comandante delle Guardie Rivoluzionarie dell’Iran ha affermato che lo Stretto di Hormuz è chiuso e che l’Iran colpirà qualsiasi nave che tenti di attraversarlo. Lo ha dichiarato l’alto generale dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, Ebrahim Jabbari, in un discorso ai media statali ripreso da Iran International. “Bruceremo qualsiasi nave che tenti di attraversare lo Stretto di Hormuz. Attaccheremo anche gli oleodotti e non permetteremo che una sola goccia di petrolio lasci la regione“, ha affermato. Gli iraniani hanno anche pubblicato la lista dei Paesi le cui basi militari statunitensi sono stati attaccati dall’Iran. Anche Cipro e la base della Marina britannica sono nella lista, così come le basi italiane e francesi in Bahrain e ad Abu Dhabi.