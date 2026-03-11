Iran, CNN: “da Mosca consigli sulle tattiche dei droni contro USA e Paesi del Golfo”

La Russia starebbe fornendo all’Iran informazioni specifiche sulle tattiche dei droni, sulla base della sua esperienza della guerra in Ucraina, per colpire obiettivi americani e dei Paesi del Golfo nella regione. Lo ha detto una fonte dell’intelligence occidentale alla CNN, dopo che già nei giorni scorsi erano emerse notizie sull’aiuto di Mosca a Teheran con informazioni sugli obiettivi americani da colpire. I droni Shahed, progettati dall’Iran ma prodotti in serie da Mosca per l’uso in Ucraina, hanno avuto un successo inaspettato nel penetrare le difese aeree delle nazioni del Golfo. La condivisione di intelligence russa con l’Iran era stata finora riportata come assistenza generica per l’individuazione degli obiettivi, ma i consigli tattici specifici rappresentano un nuovo livello di supporto, sottolinea l’emittente americana.

“Quello che era un supporto più generico sta diventando ora più preoccupante, incluse le strategie di targeting con i droni che la Russia ha impiegato in Ucraina“, ha detto la fonte, rifiutando di specificare l’esatto aiuto tattico. Ma quel che si sa è che la Russia ha usato i droni Shahed contro l’Ucraina a ondate, con più droni che volano insieme e cambiano rotta regolarmente per eludere le difese aeree.

Le rivelazioni arrivano mentre il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto oggi su X che “la Russia ha iniziato a sostenere il regime iraniano con i droni, lo aiuterà sicuramente con i missili, e lo sta anche aiutando con la difesa aerea“. Kiev in questi giorni sta inviando esperti di intercettazione di droni nella regione del Golfo, richiesti dagli stessi Paesi sotto attacco, per condividere l’esperienza ucraina nel fermare gli Shahed.