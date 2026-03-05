Iran: droni sull’aeroporto di Nakhchivan in Azerbaigian, danni e due feriti. Missile su un hotel in Kuwait | VIDEO

L’Iran continua a lanciare missili e droni sui Paesi vicini che considera nemici in risposta al raid USA-Israele dei giorni scorsi. Nelle ultime ore, si registrano attacchi in Azerbaigian e Kuwait, mentre un missile sarebbe stato intercettato sulla Siria. In Kuwait, un missile ha colpito un hotel. In Azerbaigian, il Ministero degli Esteri ha affermato che “attacchi con droni sul Nakhchivan sono stati effettuati dal territorio iraniano“. Lo riferisce l’agenzia azera Apa, dopo che vari media avevano riferito di attacchi con droni e missili contro l’aeroporto internazionale della Repubblica autonoma del Nakhchivan, un’exclave dell’Azerbaigian che confina con il territorio iraniano e in parte con la Turchia e la regione di Syunik dell’Armenia. Un secondo è caduto vicino a una scuola di un insediamento vicino. L’attacco non è stato effettuato da un drone Shahed 136, ma da un drone Arash-2. Il Ministero degli Esteri dell’Azerbaigian ha anche convocato l’ambasciatore iraniano a Baku dopo avere confermato l’attacco con droni contro il Nakhchivan.

“Condanniamo fermamente questi attacchi con droni effettuati dal territorio della Repubblica Islamica dell’Iran, che hanno causato danni all’edificio dell’aeroporto e ferito due civili”, ha affermato il Ministero degli Esteri in una dichiarazione. L’Azerbaigian si riserva il diritto di rispondere. “Gli attacchi alle infrastrutture civili del Paese non resteranno senza risposta. Ci stiamo preparando a misure di risposta per difendere l’autonomia dell’Azerbaigian, i suoi cittadini e le sue infrastrutture critiche. La piena responsabilità degli attacchi ricade sull’Iran”, ha affermato il Ministero della Difesa azero.

L’Azerbaigian è il 12° Paese attaccato dall’Iran dall’inizio della guerra, dopo Israele, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Kuwait, Qatar, Giordania, Arabia Saudita, Oman, Iraq, Cipro e Turchia.

L’Azerbaigian ha rafforzato le sue relazioni con gli Stati Uniti di Donald Trump, pur ricucendo in parte la crisi con la Russia che aveva fatto seguito all’abbattimento dell’aereo di linea da Baku a Grozny il 25 dicembre del 2024 sul Kazakistan da parte di un missile della difesa aerea russa. Baku ha anche recentemente intensificato la sua cooperazione militare con Israele, provocando tensioni con l’Iran, dove vivono fra i 15 e i 20 milioni di iraniani di etnia azera e con cui aveva a lungo mantenuto relazioni pragmatiche.

Secondo il giornalista Mohammed Hassan un missile iraniano sarebbe stato intercettato sopra la città di Derik, nel nord est della Siria: “era diretto verso la Turchia, l’intercettazione potrebbe essere stata effettuata dalle forze americane o turche”.

Missile iraniano colpisce l'Aeroporto di Nakchivan in Azerbaigian

Iran, l'attacco del drone Arash-2 in Azerbaigian

Missile iraniano colpisce un hotel in Kuwait