Iran, Maersk sospende tutte le prenotazioni nel Golfo Persico: l’impatto non solo sull’energia ma anche sulle catene di approvvigionamento

Il colosso delle spedizioni, Maersk, ha sospeso tutte le prenotazioni nel Golfo Persico fino al 21 marzo. “Stiamo adottando misure operative per assicurare la sicurezza del nostro personale, la salvaguardia dei nostri cargo e mantenere la stabilità del servizio nei settori colpiti in Medio Oriente”, si legge in una nota di Maersk. Si tratta di una decisione di grande impatto. Se grandi compagnie di trasporto container come Maersk sospendono le prenotazioni per il Golfo, il problema non riguarda solo il petrolio, ma anche le catene di approvvigionamento fisiche. Prodotti chimici, componenti, materie plastiche e materie prime industriali transitano tutti lungo le stesse rotte di trasporto. Il rischio non è solo l’aumento dei prezzi dell’energia, ma anche l’interruzione della produzione e l’aumento dei costi di produzione se i flussi di merci attraverso la regione dovessero bloccarsi.

I mercati energetici sono i primi a muoversi, ma solitamente sono le catene di approvvigionamento a subire lo shock subito dopo. Molti stabilimenti dovranno chiudere temporaneamente a causa della mancanza di scorte nella catena di fornitura.

La decisione è arrivata dopo che la campagna militare guidata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha innescato gravi interruzioni del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, uno dei punti critici per il trasporto marittimo al mondo. Lo stretto, che collega il Golfo Persico con il Golfo dell’Oman, trasporta normalmente circa il 20% delle spedizioni globali di petrolio e gas. Le compagnie di trasporto container hanno in gran parte interrotto i transiti attraverso la via d’acqua da quando sono iniziati gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran il 28 febbraio, dirottando invece le navi attorno al Capo di Buona Speranza, all’estremità meridionale dell’Africa.