Iran, media: “aerei di Teheran abbattuti stavano per attaccare la base USA in Qatar”

Gli aerei da guerra iraniani erano a “due minuti” dall’attaccare la base aerea di al-Udeid in Qatar, la più grande base militare che ospita truppe americane in Medioriente, prima che gli F-15 di Doha li abbattessero. Lo riporta la CNN, citando due fonti anonime. I bombardieri tattici Su-24 dell’era sovietica delle Guardie rivoluzionarie sono stati identificati mentre trasportavano “bombe e munizioni guidate” verso al-Udeid, che di solito ospita circa 10.000 soldati statunitensi, e il complesso di lavorazione del gas naturale di Ras Laffan in Qatar. I qatarioti hanno lanciato un allarme via radio, ma non hanno ricevuto risposta dai jet, che avevano abbassato la quota di volo a 80 piedi per eludere il rilevamento radar, ha affermato la seconda fonte. A causa di “limiti di tempo” e “sulla base delle prove disponibili“, gli aerei sono stati “classificati come ostili“, ha aggiunto la seconda fonte.

Il Qatar ha quindi inviato i suoi aerei da guerra e un caccia F-15 del Qatar ha ingaggiato i jet iraniani in un “combattimento aereo” prima di abbatterli, ha aggiunto la seconda fonte. Gli aerei iraniani si sono schiantati nelle acque territoriali del Qatar. Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha dichiarato martedì in un briefing che sono in corso le ricerche degli equipaggi.