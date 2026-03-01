Iran, MSC sospende le prenotazioni di trasporto merci verso il Medio Oriente

La società di navigazione MSC ha ordinato alle sue navi nel Golfo di cercare un “rifugio sicuro” e ha comunicato e di aver sospeso tutte le prenotazioni per il trasporto di merci dirette in Medio Oriente. “Come misura precauzionale, MSC ha ordinato a tutte le navi attualmente operative nella regione del Golfo, nonché a quelle in rotta verso l’area, di procedere verso aree di rifugio sicuro designate fino a nuovo avviso“, si legge in una nota dell’armatore, che sottolinea come la massima priorità sia la sicurezza dei suoi equipaggi. “La compagnia continua a monitorare attentamente gli sviluppi e sta collaborando con le autorità competenti per garantire la sicurezza delle sue operazioni – spiega -. Le prenotazioni di carichi per il Medio Oriente riprenderanno non appena la situazione della sicurezza migliorerà. I clienti saranno informati non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sui potenziali porti alternativi in cui le merci potrebbero essere scaricate, qualora la situazione richiedesse ulteriori adeguamenti operativi”.