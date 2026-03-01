Iran, MSC sospende le prenotazioni di trasporto merci verso il Medio Oriente

Guerra Irna, la compagnia MSC ha ordinato alle sue navi nel Golfo di cercare un rifugio sicuro

medio oriente

La società di navigazione MSC ha ordinato alle sue navi nel Golfo di cercare un “rifugio sicuro” e ha comunicato e di aver sospeso tutte le prenotazioni per il trasporto di merci dirette in Medio Oriente. “Come misura precauzionale, MSC ha ordinato a tutte le navi attualmente operative nella regione del Golfo, nonché a quelle in rotta verso l’area, di procedere verso aree di rifugio sicuro designate fino a nuovo avviso“, si legge in una nota dell’armatore, che sottolinea come la massima priorità sia la sicurezza dei suoi equipaggi. “La compagnia continua a monitorare attentamente gli sviluppi e sta collaborando con le autorità competenti per garantire la sicurezza delle sue operazioni – spiega -. Le prenotazioni di carichi per il Medio Oriente riprenderanno non appena la situazione della sicurezza migliorerà. I clienti saranno informati non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sui potenziali porti alternativi in cui le merci potrebbero essere scaricate, qualora la situazione richiedesse ulteriori adeguamenti operativi”.

