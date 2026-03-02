Iran, si infiamma il prezzo del gas: ad Amsterdam TTF +20%

L’incertezza nello Stretto di Hormuz fa volare il prezzo del gas, massimi da agosto 2023

Il rallentamento del traffico navale nello Stretto di Hormuz, provocato dalla risposta dell’Iran agli attacchi di Stati Uniti e Israele, sta influenzando i prezzi del gas. Attraverso questo passaggio transita circa un quinto del GNL mondiale, gran parte del quale proviene dal Qatar. Poco dopo l’inizio delle contrattazioni, sul mercato di Amsterdam l’indice TTF si è attestato intorno a 38,59 euro, registrando un incremento di oltre il 20%. All’apertura, l’aumento aveva quasi raggiunto il 25%, portando i prezzi ai livelli più alti dallo scorso agosto 2023.

