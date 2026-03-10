Kazakistan, tempesta di neve ad Astana: decine di voli in ritardo, una vittima | VIDEO

Una persona è morta e una è rimasta ferita in seguito a un tamponamento a catena che ha coinvolto sette veicoli sull’autostrada Astana-Karaganda, in Kazakistan, causato da una forte tempesta di neve che ha ridotto la visibilità quasi a zero, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Qazinform. L’incidente a catena che ha coinvolto più veicoli si è verificato sull’autostrada Astana-Karaganda, vicino al villaggio di Oshagandy. I primi rapporti rivelano che sette veicoli si sono scontrati al chilometro 147 dell’autostrada a causa di condizioni di bufera di neve e vento forte, che hanno ridotto la visibilità quasi a zero. Polizia, servizi di emergenza e paramedici sono intervenuti sul posto, mentre le circostanze dell’incidente devono ancora essere determinate.

Il Dipartimento di Polizia della regione di Karaganda esorta gli automobilisti a verificare le condizioni meteorologiche prima di mettersi in viaggio e a rispettare le limitazioni del traffico. “In caso di bufere di neve e condizioni di scarsa visibilità, si consiglia agli automobilisti di evitare viaggi interurbani, poiché ciò rappresenta un grave rischio per la vita e la sicurezza di tutti gli utenti della strada”, ha affermato in un comunicato.

Impatto sui voli

Gli orari dei voli all’aeroporto internazionale di Astana sono stati modificati a causa del maltempo e di problemi operativi delle compagnie aeree, riporta l’agenzia di stampa Qazinform. “11 voli in arrivo da Almaty, Kostanay, Shymkent, Oskemen, Oral, Kyzylorda, Bishkek e Omsk sono in ritardo. 2 di questi voli sono in ritardo a causa di problemi operativi delle compagnie aeree, 3 sono dovuti a cambi di aeromobile, mentre i restanti ritardi sono dovuti al ritardo degli aerei in arrivo”, afferma l’ufficio stampa dell’aeroporto.

I funzionari aeroportuali hanno aggiunto che anche 9 voli in partenza per Shymkent, Petropavl, Semey, Almaty e Omsk stanno subendo ritardi. Mentre 2 di queste partenze sono state ritardate dalle condizioni meteorologiche di Astana, gli altri ritardi sono dovuti al ritardo degli aerei in arrivo.

Inoltre, 3 voli in arrivo e 8 voli in partenza sono stati cancellati a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

I meteorologi prevedono che oggi Astana sarà colpita da neve intermittente, bufere di neve e nebbia. Si prevede che i venti da nord-ovest rafforzeranno fino a 9-14 metri al secondo, con raffiche tra 15 e 20m/s, che occasionalmente raggiungeranno i 23m/s durante la giornata.