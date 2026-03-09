Kenya, le alluvioni travolgono Nairobi: il bilancio sale a 45 morti

Il numero delle vittime delle inondazioni che nei giorni scorsi hanno colpito la capitale keniana, Nairobi, e le aree circostanti è salito a 45. È quanto ha riportato il Ministro del Servizio Pubblico keniano, Geoffrey Ruku, come riportato dal quotidiano The Standard. Il bilancio è aumentato rispetto alle 28 vittime segnalate sabato, dopo che nella mattinata di ieri sono stati confermati 17 nuovi decessi. Le intense piogge torrenziali che hanno investito la città hanno provocato allagamenti diffusi, danni alle infrastrutture e gravi disagi alla viabilità, con numerosi veicoli trascinati dall’acqua.

Secondo il governo, oltre 50mila persone sono rimaste senza tetto, con più di 3.500 famiglie sfollate solo a Nairobi. Sono stati attivati interventi di assistenza per le famiglie colpite, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione in diverse contee, dove le piogge hanno causato ulteriori danni ed evacuazioni.