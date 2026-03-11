La cometa interstellare 3I/ATLAS è piena di alcol: ALMA rivela quantità record di metanolo

Gli astronomi che studiano il visitatore interstellare 3I/ATLAS hanno scoperto che la cometa è insolitamente ricca di alcol, un indizio chimico che potrebbe rivelare come si formano pianeti e corpi ghiacciati attorno ad altre stelle. Utilizzando le potenti antenne radio dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Cile, i ricercatori hanno rilevato segnali estremamente forti di metanolo (CH 3 OH), una molecola semplice di alcol, nella nube di gas in espansione della cometa. Mentre 3I/ATLAS si avvicinava al Sole e la luce solare ne riscaldava la superficie ghiacciata, rilasciava gas e polvere, formando un alone luminoso, o chioma, attorno al suo nucleo, che ha permesso ad ALMA di analizzare in dettaglio la composizione chimica della cometa. Le misurazioni mostrano che il metanolo è molto più abbondante, rispetto al cianuro di idrogeno, di quanto gli astronomi osservino tipicamente nelle comete del nostro Sistema Solare.

Questo squilibrio chimico suggerisce che 3I/ATLAS si sia probabilmente formata in un sistema planetario con condizioni fisiche molto diverse – come temperature più fredde e/o un inventario chimico diverso – rispetto a quello che ha prodotto le nostre comete, secondo una dichiarazione del National Radio Astronomy Observatory (NRAO).

“Osservare 3I/ATLAS è come prendere un’impronta digitale da un altro Sistema Solare“, ha affermato Nathan Roth, autore principale dello studio e professore presso l’American University, nella dichiarazione. “I dettagli rivelano di cosa è composta, ed è ricca di metanolo in un modo che di solito non vediamo nelle comete del nostro Sistema Solare”.

Il metanolo – che viene utilizzato per scopi industriali qui sulla Terra, a differenza dell’etanolo potabile – non è raro nello spazio. Si forma sulla superficie dei granelli di polvere ghiacciata nelle nubi interstellari ed è comunemente incorporato nelle comete durante la formazione dei pianeti. Tuttavia, la quantità rilevata in 3I/ATLAS appare insolitamente elevata rispetto ai rapporti osservati nelle comete del Sistema Solare, rendendo l’oggetto una preziosa “impronta digitale” chimica di un altro sistema planetario.

Solo il terzo oggetto interstellare entrato nel Sistema Solare

Scoperto nel luglio 2025 dall’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, 3I/ATLAS è solo il terzo oggetto noto ad essere entrato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Il primo è stato ‘Oumuamua, individuato nel 2017, seguito nel 2019 da 2I/Borisov, che mostrava un aspetto più tradizionale, simile a quello di una cometa.

Dalla scoperta di 3I/ATLAS, telescopi di tutto il mondo, tra cui il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale James Webb, hanno monitorato la cometa durante il suo viaggio attraverso il Sistema Solare interno. Le immagini mostrano una chioma diffusa e una debole coda di polvere creata dal riscaldamento dei ghiacci della cometa da parte della luce solare, che rilascia gas e polvere nello spazio.

Questi deflussi contribuiscono anche a spiegare un altro fenomeno osservato attorno alla cometa: una vasta nube di gas che brilla nei raggi X mentre le particelle cariche del vento solare si scontrano con il materiale in fuga dal nucleo. Le osservazioni di ALMA hanno inoltre rivelato che l’acido cianidrico fluisce principalmente direttamente dal nucleo della cometa, mentre il metanolo viene rilasciato sia dal nucleo che dai grani ghiacciati nella chioma, che si comportano come comete in miniatura: è la prima volta che un comportamento di degassamento così dettagliato è stato mappato in un oggetto interstellare, secondo la dichiarazione.

Un corpo ghiacciato naturale

L’arrivo di un nuovo oggetto interstellare ha anche alimentato speculazioni online, tra cui l’ipotesi che 3I/ATLAS possa essere di origine artificiale. Ma il crescente numero di prove – tra cui la coda simile a quella di una cometa, i getti di gas e la composizione molecolare – indica fortemente che l’oggetto è un corpo ghiacciato naturale.

Per gli astronomi, questa è la vera emozione. Oggetti come 3I/ATLAS agiscono come messaggeri di altri sistemi planetari, preservando le condizioni chimiche presenti nel luogo in cui si sono formati miliardi di anni fa e offrendo rare opportunità di studiare i mattoni di mondi lontani senza mai lasciare il nostro Sistema Solare.

Il nuovo studio è stato sottoposto a pubblicazione ed è attualmente disponibile come preprint su arXiv.