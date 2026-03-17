La data sbagliata, i Maya e l’illusione dell’uovo: ecco il vero significato dell’Equinozio di Primavera

Mettete via i cappotti pesanti e preparatevi ad accogliere la luce: il 20 marzo segna ufficialmente la fine dell’inverno astronomico nell’emisfero boreale. L’Equinozio di Primavera è però molto più di una semplice data sul calendario o del pretesto per il primo weekend fuori porta dell’anno. Si tratta di un evento astronomico affascinante, un momento di perfetto e millimetrico equilibrio cosmico. Cosa accade esattamente sopra le nostre teste? E perché cade proprio il 20 marzo e non il 21, come ci hanno sempre insegnato a scuola? Scopriamolo insieme.

Il giorno e la notte ad armi pari

La parola “equinozio” deriva dal latino aequa nox, ovvero “notte uguale” (al dì). In questa specifica giornata, la durata delle ore di luce e di quelle di buio si equivale quasi perfettamente in ogni angolo del pianeta: 12 ore di giorno e 12 ore di notte.

Ciò accade per via dell’inclinazione dell’asse terrestre. La Terra ruota su se stessa inclinata di circa 23,5 gradi rispetto al piano della sua orbita intorno al Sole. È questa inclinazione a regalarci le stagioni. Durante l’equinozio, però, il nostro pianeta si trova in una posizione particolarissima: l’asse di rotazione non è inclinato né verso il Sole né in direzione opposta. I raggi solari colpiscono il nostro pianeta perpendicolarmente all’equatore.

Il mistero della data: perché il 20 e non il 21 marzo?

Se siete cresciuti con la certezza che la primavera inizia il 21 marzo, preparatevi a un piccolo shock: per tutto questo secolo, l’equinozio di primavera non cadrà mai il 21 marzo. Fino al 2100, la primavera scatterà sempre il 20 marzo e in alcuni anni bisestili, come accadrà nel 2044, anticiperà addirittura al 19.

Il motivo di questo slittamento è squisitamente matematico e risiede nell’imperfezione dei nostri calendari rispetto ai ritmi cosmici. Un anno solare, ovvero il tempo effettivo che la Terra impiega per compiere un giro completo intorno al Sole, dura circa 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi. Il nostro calendario gregoriano, tuttavia, per comodità arrotonda la durata dell’anno a 365 giorni netti. Per evitare che le stagioni si sfasino completamente nel corso dei secoli, recuperiamo quelle quasi 6 ore perse inserendo un giorno in più ogni quattro anni, dando vita all’anno bisestile. È proprio questa continua discrepanza temporale a spostare l’istante esatto dell’equinozio indietro di circa 6 ore ogni anno, per poi riallinearlo bruscamente con il 29 febbraio.

Storie, miti e magie architettoniche

Oltre alla matematica, questa giornata porta con sé narrazioni e fenomeni affascinanti, permettendoci anche di sfatare qualche falso mito. Ad esempio, esiste una diffusa leggenda metropolitana secondo cui, solamente nel giorno dell’equinozio, una particolare condizione di gravità permetterebbe di far stare un uovo in perfetto equilibrio sulla sua base. In realtà, si tratta di una pura illusione: con la giusta pazienza e trovando il baricentro corretto dell’uovo, è un esperimento di fisica pratica che può riuscire in qualsiasi giorno dell’anno.

Ben più reali e spettacolari sono invece i cambiamenti che avvengono alle latitudini più estreme. Mentre per noi iniziano le giornate tiepide, ai Poli assistiamo a un vero e proprio “cambio della guardia” cosmico. Al Polo Nord, infatti, il Sole sorge per non tramontare più per i successivi 6 mesi, regalando il celebre fenomeno del Sole di mezzanotte, mentre al Polo Sud la nostra stella cala sotto l’orizzonte, dando inizio a un lunghissimo semestre di buio.

L’impatto visivo ed emotivo di questa data era ben noto anche alle antiche civiltà. In Messico, ad esempio, i Maya progettarono la celebre piramide di Kukulkán a Chichén Itzá con una precisione astronomica sbalorditiva. Ancora oggi, durante gli equinozi al tramonto, i giochi d’ombra proiettati sui gradini della struttura creano la perfetta illusione di un enorme serpente piumato che striscia lentamente verso il basso, a dimostrazione di come l’uomo celebri e misuri questo magico equilibrio celeste da millenni.

Un nuovo inizio

Da un punto di vista psicologico e naturale, l’equinozio segna il risveglio. Le piante percepiscono l’allungamento delle giornate (il cosiddetto fotoperiodo) e avviano i processi di fioritura, mentre l’aumento delle ore di luce influenza positivamente anche il nostro umore, stimolando la naturale produzione di serotonina.

Insomma, il 20 marzo alzate gli occhi al cielo o, più semplicemente, godetevi il sole sulla pelle: state partecipando in prima fila a una danza cosmica perfetta che si ripete senza sosta da miliardi di anni.