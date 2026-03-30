La dieta che uccide il cuore: uno studio globale rivela che il cibo è il primo fattore di rischio per la mortalità cardiaca

La prestigiosa rivista scientifica Nature Medicine ha appena pubblicato i risultati di un’imponente ricerca condotta dal gruppo GBD 2023 IHD & Dietary Risk Factors Collaborators. Lo studio, intitolato “Global, regional and national burden of ischemic heart disease attributable to suboptimal diet, 1990–2023“, rappresenta l’analisi più completa mai realizzata sull’impatto delle abitudini alimentari sulla cardiopatia ischemica (IHD) su scala planetaria. I ricercatori hanno esaminato i dati relativi a 204 paesi e territori nell’arco di oltre trent’anni, concludendo che una dieta non ottimale rimane il fattore di rischio modificabile più significativo per questa patologia, che continua a essere la principale causa di morte a livello mondiale.

L’impatto globale della dieta sulla cardiopatia ischemica

Secondo le stime aggiornate al 2023, i rischi dietetici sono stati responsabili di 4,06 milioni di decessi per cardiopatia ischemica in tutto il mondo. Oltre alla mortalità, lo studio ha quantificato il carico della malattia in termini di anni di vita persi a causa di disabilità o morte prematura, i cosiddetti DALYs, che hanno raggiunto la cifra impressionante di 96,84 milioni nello stesso anno. Nonostante tra il 1990 e il 2023 si sia registrata una riduzione del 43,92% nel tasso di mortalità standardizzato per età, il numero assoluto di decessi è aumentato in modo significativo a causa della crescita e dell’invecchiamento della popolazione globale. Questo trend evidenzia una crescente necessità di interventi sanitari mirati non solo alla terapia, ma soprattutto alla prevenzione nutrizionale.

I principali colpevoli: dalle carenze di cereali integrali all’eccesso di sodio

L’analisi ha preso in considerazione 13 specifici fattori dietetici, suddividendoli in componenti protettive e nocive. I risultati indicano che la maggior parte del carico di mortalità legato all’alimentazione non deriva tanto da ciò che mangiamo in eccesso, quanto da ciò che manca sulle nostre tavole. Nel 2023, i principali contributori alla mortalità per cardiopatia ischemica sono stati il basso consumo di noci e semi, l’insufficiente apporto di cereali integrali e la carenza di frutta, seguiti dall’eccessiva assunzione di sodio. Questi quattro fattori da soli rappresentano la sfida principale per la salute cardiovascolare globale, superando l’impatto di altri elementi spesso più discussi come le bevande zuccherate o il consumo di carne rossa.

La forbice geografica tra carenze nutrizionali ed eccessi nocivi

Uno degli aspetti più innovativi dello studio è la distinzione del carico della malattia in base all’indice sociodemografico (SDI) dei vari paesi. Emerge una netta disparità: i paesi in via di sviluppo o con un SDI medio-basso affrontano un carico di malattia legato principalmente all’insicurezza nutrizionale e al limitato accesso a cibi protettivi come verdure, frutta, fibre e acidi grassi omega-3 derivanti dal pesce. Al contrario, le nazioni ad alto reddito, pur avendo tassi di mortalità complessivamente più bassi, sono maggiormente gravate dagli effetti negativi legati all’eccesso di componenti dannose, tra cui carni lavorate e bevande zuccherate. Anche in questi paesi ricchi, tuttavia, persiste un carico significativo dovuto al basso consumo di cereali integrali e legumi, segno che la sicurezza nutrizionale non è ancora pienamente raggiunta nemmeno nelle economie più avanzate.

Trend storici e disparità regionali tra il 1990 e il 2023

Le differenze regionali sono marcate anche nell’evoluzione temporale del fenomeno. Se l’Australasia, l’Europa occidentale e l’America del Nord ad alto reddito hanno visto i cali più drastici nella mortalità cardiaca attribuibile alla dieta negli ultimi tre decenni, altre aree hanno mostrato miglioramenti minimi o addirittura peggioramenti. L’Africa sub-sahariana centrale ha registrato un preoccupante aumento del 20,86% dei decessi legati alla dieta in questo periodo. In molte regioni a basso reddito si osserva inoltre una pericolosa transizione nutrizionale: con l’urbanizzazione e l’industrializzazione, le diete si stanno “occidentalizzando“, portando a un rapido aumento del consumo di alimenti ultra-processati che va a sommarsi alle preesistenti carenze di nutrienti essenziali.

Oltre le calorie: la necessità di politiche per la sicurezza nutrizionale

I ricercatori sottolineano come l’attenzione della salute pubblica mondiale debba spostarsi dalla semplice disponibilità calorica alla qualità nutrizionale del cibo. Non basta che ci sia cibo a sufficienza; deve essere il cibo giusto. Lo studio suggerisce che la promozione di modelli alimentari bilanciati, come la dieta mediterranea, ricca di cereali integrali, frutta, verdura e grassi insaturi, possa avere un’efficacia paragonabile agli interventi farmacologici tradizionali nella prevenzione degli eventi cardiovascolari. Le barriere economiche e strutturali che rendono i cibi sani più costosi e meno accessibili delle alternative povere di nutrienti rimangono però ostacoli fondamentali da superare attraverso politiche agricole sostenibili e sistemi di distribuzione più equi.

Limiti dell’indagine e considerazioni metodologiche

Nonostante la robustezza dei dati, gli autori riconoscono alcuni limiti intrinseci alla ricerca. Lo studio si basa in gran parte su evidenze osservazionali che complicano la determinazione di una causalità diretta e univoca tra singoli alimenti e malattia. Esistono inoltre potenziali distorsioni derivanti dalla difficoltà di misurare con precisione l’esposizione dietetica in tutti i 204 paesi, con una conseguente dipendenza da modelli statistici per colmare le lacune dei dati in alcune aree geografiche. Infine, la complessità delle interazioni tra i vari componenti della dieta rende difficile isolare l’impatto di un singolo fattore rispetto allo stile di vita complessivo, che include variabili come l’attività fisica e il fumo.