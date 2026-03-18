La formula segreta di Portland per case più economiche: la rivoluzione del “Floor-Area Ratio”

Mentre molte metropoli globali lottano contro l’aumento vertiginoso dei prezzi degli immobili, la città di Portland sembra aver trovato una soluzione inaspettata ed estremamente efficace. La strategia, che sta attirando l’attenzione di urbanisti e amministratori di tutto il mondo, non si basa su sussidi governativi diretti, ma su una modifica tecnica dei regolamenti edilizi. Il cuore della riforma risiede nella gestione del floor-area ratio (FAR), un parametro che stabilisce quanto spazio calpestabile può essere costruito in relazione alla dimensione totale del lotto di terra. Attraverso il cosiddetto Residential Infill Project, la città ha legalizzato la costruzione di duplex, triplex e quadrilocali in aree precedentemente riservate esclusivamente alle case unifamiliari, creando un incentivo economico irresistibile per gli sviluppatori.

Il meccanismo degli incentivi volumetrici per la densità urbana

Il vero “colpo di genio” normativo di Portland consiste nell’aver reso la densità più redditizia della costruzione singola. In gran parte della città, le nuove regole limitano la dimensione di una casa unifamiliare a metà della metratura del suo lotto; per fare un esempio pratico, su un terreno di circa 5.000 piedi quadrati, una casa singola può raggiungere al massimo i 2.500 piedi quadrati. Tuttavia, se un costruttore decide di realizzare più unità abitative sullo stesso terreno, Portland concede un “bonus” di superficie. In questo scenario, un duplex può arrivare a 3.000 piedi quadrati e un quadrilocale può toccare i 4.000 piedi quadrati. Questo sistema di incentivi volumetrici garantisce che gli sviluppatori possano generare profitti maggiori vendendo più unità più piccole, scoraggiando al contempo la costruzione delle cosiddette “McMansion”, ovvero enormi ville unifamiliari dal costo proibitivo.

L’impatto economico e l’abbassamento dei prezzi medi

I risultati di questa politica, osservati nel corso degli ultimi anni fino al 2026, sono stati sorprendenti. Grazie alla maggiore disponibilità di quella che gli esperti definiscono middle housing — ovvero tipologie abitative intermedie tra la casa singola e il grande condominio — i prezzi medi per questo segmento sono sensibilmente diminuiti. Se nel 2018 il prezzo medio per una nuova unità abitativa a Portland superava gli 800.000 dollari, nel 2024 tale cifra è scesa a circa 615.000 dollari. Questa deflessione della curva dei prezzi non è dovuta a un calo del valore della terra, ma alla capacità del mercato di offrire soluzioni più compatte e accessibili. La disponibilità di alloggi accessibili è diventata così una realtà concreta, permettendo a giovani famiglie e lavoratori del ceto medio di stabilirsi in quartieri centrali un tempo fuori portata.

Portland contro Minneapolis: il primato della flessibilità normativa

Il successo di Portland spicca ulteriormente se confrontato con quello di altre città americane pionieristiche. Sebbene Minneapolis sia stata la prima grande città statunitense a eliminare lo zoning per sole case unifamiliari, inizialmente non ha offerto gli stessi incentivi di metratura supplementare per chi costruiva più unità. Di conseguenza, molti sviluppatori hanno continuato a preferire la costruzione di singole abitazioni di lusso. Portland ha invece dimostrato che la semplice legalizzazione della densità non è sufficiente se non è accompagnata da una struttura finanziaria che ne favorisca la realizzazione. Grazie anche al supporto legislativo dello Stato dell’Oregon, che nel 2019 ha vietato lo zoning esclusivo unifamiliare a livello statale, la città è riuscita a creare un ecosistema dove la varietà abitativa è diventata la norma e non l’eccezione.

Verso un nuovo modello di sviluppo urbano sostenibile

Oltre ai vantaggi economici, la strategia di Portland promuove una sostenibilità ambientale superiore rispetto ai modelli di espansione urbana tradizionale. La densificazione del tessuto cittadino esistente permette di sfruttare meglio le infrastrutture già presenti, riducendo la dipendenza dalle automobili e limitando il consumo di suolo vergine nelle periferie. L’introduzione dei cottage clusters, ovvero gruppi di piccole case indipendenti disposte attorno a cortili comuni, rappresenta l’ultima frontiera di questo approccio innovativo. Mentre altre città americane iniziano a copiare questo modello “tecnico ma rivoluzionario”, Portland si conferma come il laboratorio vivente di una pianificazione urbana capace di rispondere alla crisi abitativa con creatività e pragmatismo, dimostrando che il futuro dell’abitare passa per la condivisione intelligente degli spazi urbani.